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İBB bursu ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 İBB bursu ne zaman ödenecek?

03.12.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi) lisans öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. İBB, 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında lisans eğitimine devam eden öğrencilere 3 bin 200 TL burs ödemesi yapacak. İBB bursu ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 İBB bursu ne zaman ödenecek? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İBB bursu ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 İBB bursu ne zaman ödenecek?

İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilerin gözleri bursların hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. 2021-2022 eğitim yılında 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Peki 2021 İBB bursu ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim desteğinin birinci ödemesinin aralık ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacağı belirtildi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere aralık ayının ilk haftasında bin 200 TL ödeme yapılacak. Kalan ödemeler ise 2022'de bin TL olarak iki parça halinde ödenecek.

İBB bursu ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 İBB bursu ne zaman ödenecek?

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İSTENİLECEK BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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