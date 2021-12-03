İBB bursu ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 İBB bursu ne zaman ödenecek?

İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilerin gözleri bursların hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. 2021-2022 eğitim yılında 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Peki 2021 İBB bursu ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim desteğinin birinci ödemesinin aralık ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacağı belirtildi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere aralık ayının ilk haftasında bin 200 TL ödeme yapılacak. Kalan ödemeler ise 2022'de bin TL olarak iki parça halinde ödenecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İSTENİLECEK BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

