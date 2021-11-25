İBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İBB burs başvuru sonucu sorgulama!

İBB burs başvurusunda bulunan öğrenciler uzun süredir burs başvurularının sonuçlarını bekliyordu. İBB burs başvuru sonuçları 22 Kasım gecesi erişime açıldı. İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizde yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte İBB burs başvuru sonucu sorgulama sayfası!

İBB BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

İBB burslarının ilk taksit ödemeleri aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Açıklamalara göre İBB tarafından 2021'de 51 bin 890 üniversiteli öğrenci burs imkanından faydalanacak.

2021 İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursunun toplamda 3 bin 200 TL olarak ödeneceği duyuruldu. İlk etapta bin 200 TL ödeneceği öngörülüyor. İBB burs başvuru sonucunu öğrenmek için, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" adresine erişim sağlayınız.



