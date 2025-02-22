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İftar menüsü fiyatları 1000 liraya kadar yükseliyor! 'Ramazan kondu' diyerek uyardı...

22.02.2025 11:43
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1 Mart'ta Ramazan ayı başlayacak. Hazır yemek sektörü, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar yemekleri ve kumanya hazırlıklarını tamamladı. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, "Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz" sözlerini kullandı.

İftar menüsü fiyatları 1000 liraya kadar yükseliyor! 'Ramazan kondu' diyerek uyardı...

Önümüzdeki hafta 1 Mart'ta başlayacak 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişinin, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de hareketlilik oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda diğer aylarda özellikle öğlen saatlerinde görülen yoğunluğun, iftar vaktine kayması bekleniyor. Sektör temsilcileri ise tüm hazırlıklarını yaparak Ramazan ayını beklemeye başladı.

İFTAR SAATİNDE ÇALIŞMAYACAKLAR

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, özellikle fabrikalarını sabah 08.00-17.00 saatlerinde çalıştıklarını belirterek, iftar vaktinin bu saatlerin dışında kaldığına işaret etti.

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RAMAZAN HAZIRLIĞI BAŞLADI

Ramazan ayında öğle yemeği saatlerinde yoğunluğun düşmesini beklediklerini dile getiren Bozdağ, "Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı ramazan kumanyalar ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız" dedi.

KUMANYA PAKETLERİ HAZIRLANIYOR

Bozdağ, ramazana özel kumanyaların undan yağa, makarnadan pirince kadar bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Şu anda 26 gün üzerinden hazırlıyoruz. Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu da 4 kişilik bir ailenin, erzakını karşılayabilecek nitelikte bir değer. Bunu işverenlerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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İFTAR MENÜLERİ OLUŞTURULDU

Bozdağ, ramazanda diğer aylarda olduğu gibi standart 4 çeşit yemek yerine, özel iftar yemeklerinin sunulacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Çorbayla başlayıp kavurma etle devam eden, tereyağlı pilavından, Osmanlı tulumbasına ve yerli içeceğe varıncaya kadar 8-10 çeşitten oluşan özel iftar menüsü yapıyoruz. Bu iftar menülerini dökme yemek olarak verdiğimiz gibi aynı zamanda paketli yemek olarak da verebiliyoruz. Dökme olarak yerinde verdiğimizde, normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemeği, biz aşağı yukarı iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında veriyoruz. Pakete döndüğünüz zaman da bu 550-600 liraya kadar çıkıyor. Masaya servis dediğimiz etli ve tavuklu serpme yemek yani çadırlarda ya da bahçelerde yenilen iftar yemekleri de 5 yıldızlı otel gibi 650-1000 lira aralığında değişen menülere doğru gidiyor."

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'RAMAZAN KONDU' UYARISI

Bozdağ, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin de bilgi vererek, ramazanda gecekondular gibi "ramazan kondu"ların ortaya çıktığını bildirdi. Denetimsiz yerlerde bilinçsiz kişilerce hazırlanan toplu iftar yemeklerinin çok sayıda kişinin zehirlenmesine yol açabileceğini dile getiren Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlara yardım edeyim derken bir sürü hastalığa davetiye çıkarabilirsiniz. Tüketiciler veya iftar verecek kişiler, hangi ilde yaşıyorsa burada tarım il müdürlüklerinde lisanslı yemek firmalarının ya da Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonunun çatısı altındaki üyelerden yemek alırlarsa kendileri için de önlem almış olurlar. Daha çok mevlit, köy ya da cami derneklerinde bu tür yemeklerde insanların zehirlenme vakası çok oluyor. O yüzden vatandaşların yemekleri lisanslı firmalardan almaları çok daha kıymetli olacaktır"
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iftar menüsü ramazan ayı
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