İhtiyaç sahibi büyüğü olanların dikkatine! O şart değişti, artık daha çok vatandaş yaşlılık aylığı alabiliyor...

65 yaş aylığı, sosyal güvenlik sistemimize 2022 Sayılı Kanunla dahil olan maaş unsurlarından birisi. Söz konusu kanuna göre yardıma ve bakıma muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarının geçimlerini sağlayabilmelerine katkı sağlamayı amaçlayan aylık, devlet tarafından bağlanan bir maaş. Bu aylıktan özellikle sosyal anlamda hiçbir ekonomik gelire ve güvenceye sahip olmayan, ekonomik açıdan yetersiz durumda olan 65 yaşını doldurmuş kişiler faydalanabiliyor.

65 YAŞ AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Devletin 65 yaş üstü, muhtaç, güçsüz kimselere bağladığı 65 yaş aylığını alabilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekiyor. Söz konusu şartlar ise şöyle:

65 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak

Nafaka almamak ya da başka herhangi bir gelire sahip olmamak

Herhangi bir sağlık sigortasına sahip olmamak

Sosyal Hizmetler Kanunu'na dayanarak harçlık almamak

Eşi ve kendisinin ortalama gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden fazla olmaması

Bu şartların hepsini yerine getiren vatandaşlar yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilir. Fakat burada sayılan şartlardan bir tanesinin dahi yerine getirilmemiş olması kişinin 65 yaş aylığı başvurusunun reddedilmesi ile sonuçlanır.

65 YAŞ AYLIĞI HAKKINDA SON DÜZENLEME

Eskiden 65 yaş aylığını elde etmek için hane halkının geliri değerlendiriliyor ve bu gelirin asgari ücretin net tutarının üçte birinden fazla olup olmamasına bakılıyordu. Ki bu durumda hanede yaşayan ve çalışan torunlar dahi bu değerlendirmeye tabi oluyordu. Ancak yeni yapılan düzenlemelerle birlikte gelir kriteri artık yalnızca kişinin kendisi ve eşi üzerinden yapılıyor.

AYLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

65 yaş aylığı başvuruları, başvuruyu yapacak olan kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru yapıldıktan sonra başvuruyu yapan kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 'Başvuru alındı' belgesi verilir ve bundan sonra başvurunun takip süreci başlar.



