FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI TARİHİ 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masadaki rakamlar ve kuvvetli senaryolar

İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI TARİHİ 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masadaki rakamlar ve kuvvetli senaryolar

14.12.2023 13:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirdi. Ocak 2024 asgari ücret zammı için toplantıda rakam dile getirilmedi. Şimdi gözler ikincisi gerçekleştirilecek olan kritik toplantıya çevrildi. Bilindiği üzere Temmuz ayında yapılan zamla bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor. Peki, 2. asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI TARİHİ 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masadaki rakamlar ve kuvvetli senaryolar

Asgari ücret 2024 zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret toplantısının ilki TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı. Şimdi gözler ikinci asgari ücret toplantısına çevrildi. İşte ayrıntılar...

P1

2. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

İkinci asgari ücret toplantısı 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İlk toplantının ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek" ifadelerini kullanmıştı.

P2

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI:

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

P3

2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM MI YAPILACAK?

Asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağı belirtildi.

869

ASGARİ ÜCRET HANGİ KALEMLERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret ile işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, geçici işgörmezlik ödeneği, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, engelli aylıkları da artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MASAK, dijital para kullanıcıları için duyurduMASAK, dijital para kullanıcıları için duyurdu
Kira fiyatı karmaşası! Emlakçılar 'yüzde 15 geriledi' dedi: Kiracılar ‘biz kimseden duymadık…’ diye tepki gösterdiKira fiyatı karmaşası! Emlakçılar 'yüzde 15 geriledi' dedi: Kiracılar ‘biz kimseden duymadık…’ diye tepki gösterdi
44 yaşında ama sıfır araçlarla aynı fiyata! 'Böylesiyle karşılaşmadım'44 yaşında ama sıfır araçlarla aynı fiyata! 'Böylesiyle karşılaşmadım'
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı Asgari ücret toplantısı Asgari ücret 2024
En Çok Okunan Haberler
Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!

Hem savcıyı hem kendisini yaktı, Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

Hem savcıyı hem kendisini yaktı, Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

44 yaşında ama sıfır araçlarla aynı fiyata! 'Böylesiyle karşılaşmadım'

44 yaşında ama sıfır araçlarla aynı fiyata! 'Böylesiyle karşılaşmadım'

Mevduatta devlet güvencesi artırıldı

Mevduatta devlet güvencesi artırıldı

Kira fiyatı karmaşası! Emlakçılar 'yüzde 15 geriledi' dedi: Kiracılar ‘biz kimseden duymadık…’ diye tepki gösterdi

Kira fiyatı karmaşası! Emlakçılar 'yüzde 15 geriledi' dedi: Kiracılar ‘biz kimseden duymadık…’ diye tepki gösterdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.