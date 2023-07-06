İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜZENLEMESİ 2023: 2. el araç satış fiyatlarına sınırlama mı geldi, ne zamana kadar geçerli? Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci el araç fiyatları düzenlemesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İkinci el araç satışında yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ikinci el araçların, sıfır liste fiyatından yüksekten satılması 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞ FİYATLARINA SINIRLAMA MI GELDİ?

İkinci el araçların, sıfır liste fiyatından yüksekten satılması 2024 yılının Ocak ayına dek yasaklandı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜZENLEMESİ RESMNİ GAZETE'DE

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak. Yönetmelik 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

