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İkinci el otomobilde büyük oyun! Yurt dışından Türkiye’ye getirmişler, kullandıkları yöntem ise inanılmaz…

14.12.2024 09:10
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İkinci el arabada şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık daha ortaya çıktı. Otomobil hırsızları şimdi de asrın felaketi 6 Şubat depreminde enkazdan çıkarılan hurda araçlara dadandı. Araçların şasi numarasını kopyalayan hırsızlar, yurt dışından çalıp Türkiye’ye getirdikleri bu araçlarda kullandı. Ucuza araç aldığını zanneden mağdurların ise tüm bunlardan hiç haberi olmadı. İşte araç alacak ve satacak olan herkesi ilgilendiren o haberin detayları…

İkinci el otomobilde büyük oyun! Yurt dışından Türkiye’ye getirmişler, kullandıkları yöntem ise inanılmaz…

İkinci el araba dolandırıcıları şimdi de yüzyılın felaketi 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan araçlarla yüzlerce kişiyi dolandırdı. ‘Araba aldım’ diye sevinenlerin hepsinin hevesi kursağında kaldı. Çünkü araçların tamamı çalıntıydı ve sahte belgelerle ‘resmi’ olarak satılmıştı.

İstanbul'da film gibi operasyonla o lüks araç çetesi yakalanıp çökertildi. O sahtekarlar başta deprem zamanı enkaz altında kalan, perte çıkan ve kullanılamayacak hale gelen araçları radarlarına aldı. O araçların kimlik numarası yerine geçen şasi numaralarını yurt dışından çalarak getirdikleri araçlarda kullandı. Sonrasında da bu araçlar piyasada uygun fiyatlara satılmaya başlandı.

Araçları ilk olarak bir başka gruptaki hırsızlar çalıp 75 bin liraya da diğer hırsızlara satıyordu. En son işlemde de şasi numarası kopyalanıp otomobiller satışa çıkarılıyordu.

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“RENKLERİNİ BİLE AYNI BULABİLİYORLAR”

Uzman ekspertiz Sami Tarcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Kazalı deprem bölgesindeki araçların ruhsatı ile beraber aracı muayeneye sokuyorlar. Muayeneden şasi numarası paslandığı için geçmiyor ve şasi numarasının yeniden basılmasını sağlıyorlar. Renklerini bile aynı olarak bulabiliyorlar. Mesela bir araba beyazsa aynı beyaz aynı modelde arabayı getiriyorlar. Eksper hizmeti alırken mutlaka iyi firmaları tercih etmekte fayda vardır. Firma marka önemli değil önemli olan ustalıktır” dedi.

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“ÇOK ŞAŞIRTICI”

Yapılan bu dolandırıcılığı duyan araç alacak olan vatandaşlar da ATV Haber’e yaptıkları açıklamada “Bu tamamen dolandırıcılık! İnsanın aklına gelmeyecek şeyleri deniyorlar, hakikaten çok şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

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Polis ekiplerinin ele geçirdiği araçlar arasında piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan lüks araçlar da yer aldı. Öyle ki bu aracın kimlik numarası aslında aynı marka aynı model bir araca aitti. O araç yandığı için şasi numarası çıkarıldı ve bu araca takıldı. Ardından da maalesef piyasada bu tarz araçlar satılarak mağdurlar yaratıldı.

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Örneğin yanmış bir araç oto hırsızları için cebe girecek yüz binlerce lira demekti. Yine bu aracın da kimlik numarasını aynı renk aynı model çalıntı bir araca kopyaladılar ve o araç satıldı. Üstelik ekspertizlerin bile ruhu duymadı.

Otomobil dolandırıcılığı şebekesine yapılan operasyon sonucunda ise yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mağdur olan araç sahipleri ise bir umut paralarını kurtarmak için beklemeye geçti. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba change dolandırıcı ikinci el otomobil yurt dışı
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