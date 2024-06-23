FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Herkes bunu araştırıyor: İkinci EYT dalgası geliyor! 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 5 yıl erken emekli olabilirsiniz: İşte çalışmada son durum

Herkes bunu araştırıyor: İkinci EYT dalgası geliyor! 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 5 yıl erken emekli olabilirsiniz: İşte çalışmada son durum

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 07:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım başladı. Kulisler hareketlendi, 5 yıl erken emekli olabilirsiniz. 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtilen düzenlemede şartlar neler? SGK Uzmanı çalışmada son durumu anlattı.

Herkes bunu araştırıyor: İkinci EYT dalgası geliyor! 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 5 yıl erken emekli olabilirsiniz: İşte çalışmada son durum

EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bağkurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. İkinci EYT için geri sayım başladı.

P3

İKİNCİ EYT DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor. Yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023 yılında EYT'den emekli oldu. Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklar. Bunların haricinde Bağkur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmalar devam ediyor. Bütün hazırlıklar var, kimlerin kapsamda olduğu belli. Taslak Meclis'e getirilmesi kaldı." dedi.

P4

EV KADINLARININ EMEKLİLİĞİ

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

Diğer bir boyut da ev kadınları. Onlara da söz verildi, maliyet hesabı yapıldı. Daha az primle ve çocuk sayısına göre erken emekli olunabilecek.

P5

EMEKLİ ZAMLARI

3 bin 600 gün prim ödeyene 10 bin TL verdik değil mi 10 bin 80 gün prim ödeyene de 10 bin TL verdiğin zaman eksik ödemesi var. Aslında maaşı 30 bin TL olması gerekiyor.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkıyorsa gün sayısı daha fazla olanların daha fazla maaş alması gerekiyor.

P7

SEYYANEN ZAM

SSK, Bağkur ve memur emeklisine seyyanen zam olmadan düzeltme olamaz.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…
10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu
Bu ay son kez verilecekti: Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamaBu ay son kez verilecekti: Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik EYT bağkur emekli emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

Ahmet Çakar'dan maç sonu çok konuşulacak iddia! "Bak Montella efendi..."

Ahmet Çakar'dan maç sonu çok konuşulacak iddia! "Bak Montella efendi..."

Akıllara Antalya geldi! Avrupalı bir bir yasaklıyor

Akıllara Antalya geldi! Avrupalı bir bir yasaklıyor

Kiraya 3 yeni düzenleme…

Kiraya 3 yeni düzenleme…

10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu

10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu

Her ay 200 TL ödüyordu! Gelen su faturasını görünce inanamadı: Tam 13 katı

Her ay 200 TL ödüyordu! Gelen su faturasını görünce inanamadı: Tam 13 katı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.