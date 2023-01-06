İKRAMİYE TARİHLERİ 2023: İkramiyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? Tarih Resmi Gazete'de yayımlandı!

İkramiye tarihleri bugün Resmi Gazete'de yer alan bilgiler sonrası merak konusu oldu. "İkramiyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?" soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısının 27 Ocak 2023 tarihinde, ikinci yarısının ise 17 Nisan 2023 tarihinde yapılacağı bildirildi. İşte Resmi Gazete'de yer alan bilgiler ile 2023 ikramiye tarihleri ve detaylar...

İKRAMİYELR NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiyelerin ne zaman ödeneceği Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile belli oldu.

İKRAMİYE TARİHLERİ 2023

Buna göre; ikramiye ödemelerinin ilk yarısının 27 Ocak, ikinci yarısının ise 17 Nisan'da yapılacağı bildirildi.

Ayrıca karara göre maden işçilerinin ikramiye ödemeleri ise 22 Aralık'ta tek seferde yapılacak.





