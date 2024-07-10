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İlk imzayı o isim attı! AYM'nin iptal ettiği yasalar için düzenleme

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.07.2024 11:28
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Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar teklife ilişkin değerlendirmesinde AYM'nin iptal edilen bazı kanunlarla ilgili düzenleme çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

İlk imzayı o isim attı! AYM'nin iptal ettiği yasalar için düzenleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, komisyona, teklife ilişkin bilgi verdi.

KALICI REFAH VURGUSU

Enflasyonun bütün ekonomilerin en önemli problemi olduğuna işaret eden Kırkpınar, salgın ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi. Ekonomi yönetiminin bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığını anlatan Kırkpınar, iktidarın ilk hedefinin kalıcı refahın sağlanması olduğunu vurguladı.

AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ KANUNLARLA İLGİLİ YASALARA DÜZENLEME

Bunun için sıkı para ve maliye politikası uygulandığını, yapısal reformlarla desteklendiğini ifade eden Kırkpınar, ekonomi programının bir yıllık uygulama sonucuna bakıldığında programın çok iyi şekilde çalıştığını dile getirdi. Kırkpınar, şunları kaydetti:

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"Buradan hareketle hazırladığımız bu teklifimizle, mali disiplini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde, kamuda tasarrufun artırılması, tasarruf kültür ve bilincinin yaygınlaştırılması ciddi şekilde önem arz ediyor. Bu bağlamda kamuda tasarruf anlayışına riayet edilmesi ve kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı elbette bir gereklilik arz ediyor. Teklifle, öncelikle kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımına yönelik düzenlemelerin yapılması, bunun yanı sıra bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemelerin de hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Yine Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir kısım kanunlarla ilgili de düzenlemeler yapıyoruz."

Komisyonda, milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

Express


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