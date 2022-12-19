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İller Bankası personel alım başvuruları başladı mı, şartları nedir? İller Bankası 400 sözleşmeli personel alacak!

19.12.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İller Bankası tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 400 sözleşmeli personel alınacak. Mühendis, mimar, şehir plancısı, yönetim personeli, tekniker, büro personeli pozisyonlarında yapılacak olan personel alımlarına başvurular 19 Aralık 2022- 3 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, başvuru şartı nedir? İşte tüm merak edilenler...

İller Bankası personel alım başvuruları başladı mı, şartları nedir? İller Bankası 400 sözleşmeli personel alacak!

İller Bankası 18 ilde 400 personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personeli alımı yapılacak. Peki, başvurular başladı mı, başvuru şartı nedir? İşte tüm detaylar...

İLLER BANKASI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.

İLLER BANKASI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Mühendis pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Mimar pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Peyzaj Mimarlığı pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Peyzaj Mimarlığı bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Şehir Plancısı pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Yönetim Personeli pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden (Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığına atanacak Yönetim Personeli pozisyonu için bunlara ek olarak Uluslararası İlişkiler bölümünden), bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

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Tekniker pozisyonu için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, İnşaat Teknikerliği, Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği, Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

Büro Personeli için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, İşletme-Muhasebe, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi, Sevk ve İdare, Sigortacılık, Yöneticilik ve Yönetim bölümlerinden, (Hukuk Müşavirliğine atanacak Büro Personeli pozisyonu için yalnızca Adalet Meslek Yüksekokulu bölümünden) bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

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İller Bankası Genel Müdürlüğü iller bankası

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