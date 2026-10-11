IMF açıkladı: Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu

IMF’nin 2026 yılına ilişkin tahminleri, satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla sıralamasında ülkeler arasındaki dengelerin son 20 yılda önemli ölçüde değiştiğini gösterdi. Listenin ilk sırasında yer alan Lihtenştayn konumunu korurken bazı ülkeler sıralamada dikkat çekici yükselişler kaydetti.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm verileri, ülkelerin kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) düzeylerini karşılaştırmaya olanak sağladı. 2026 yılı tahminlerine göre hazırlanan listede Singapur ve İrlanda üst sıralara çıkarken Katar geriledi. Türkiye ise dünyanın en zengin 20 ülkesi arasına giremedi.

World Atlas tarafından paylaşılan ve IMF verilerine dayandırılan sıralamada, ülkelerin güncel ekonomik görünümlerinin yanı sıra son 20 yılda yaşadıkları değişimler de öne çıktı. Nefes'te yer alan habere göre, 2026 yılı tahminleriyle oluşturulan listenin zirvesinde Avrupa’nın küçük ülkesi Lihtenştayn bulunuyor.

ZİRVEDE LİHTENŞTAYN, İKİNCİ SIRADA SİNGAPUR VAR

Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Lihtenştayn, 2026 yılı itibarıyla kişi başına düşen 195 bin 372 dolarlık gayrisafi yurt içi hasılayla dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Singapur ise 173 bin 708 dolarlık kişi başına düşen GSYH ile ikinci sıraya yerleşti. IMF’nin 2006 yılı verilerinde dokuzuncu sırada bulunan ülke, geçen 20 yılda önemli bir yükseliş gösterdi. Singapur’un kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılası 2006’da 59 bin 942 dolar düzeyindeyken 2026 yılı tahminlerinde 173 bin 708 dolara ulaştı.

Listenin üçüncü basamağında bulunan İrlanda da dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. 2006 yılında 49 bin 519 dolarlık kişi başına düşen GSYH ile 12’nci sırada bulunan ülke, 2026 tahminlerinde 159 bin 129 dolara ulaşarak üçüncü sıraya yükseldi. İrlanda’daki ekonomik büyümede çok uluslu teknoloji, ilaç ve finans şirketlerinin faaliyetlerinin önemli rol oynadığı belirtildi.

KATAR GERİLEDİ, ABD İLK 10'DA SON SIRADA KALDI

2026 tahminlerine göre Lüksemburg, kişi başına düşen 156 bin 719 dolarlık GSYH ile dördüncü sırada yer aldı. Norveç 115 bin 548 dolarla beşinci, Katar ise 112 bin 312 dolarla altıncı sıraya yerleşti.

Katar’ın geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında sıralamada geriye düştüğü görüldü. Ülke, 2006 yılında kişi başına düşen 86 bin 252 dolarlık gayrisafi yurt içi hasılayla dünyanın en zengin üçüncü ülkesi konumundaydı. 2026 yılı tahminlerinde ise altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’daki diğer ülkeler arasında İsviçre 105 bin 680 dolarla yedinci, Brunei 97 bin 858 dolarla sekizinci, Guyana 95 bin 477 dolarla dokuzuncu sıraya yerleşti. ABD ise kişi başına düşen 94 bin 430 dolarlık GSYH ile listenin 10’uncu basamağında kendisine yer buldu.

İLK 20 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE YER ALMADI

IMF’nin 2026 yılı tahminlerine göre dünyanın en zengin 20 ülkesi ve kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla tutarları şöyle sıralandı:

Danimarka: 89 bin 667 dolar

Birleşik Arap Emirlikleri: 87 bin 774 dolar

Hollanda: 87 bin 773 dolar

San Marino: 87 bin 141 dolar

İzlanda: 82 bin 730 dolar

Malta: 82 bin 421 dolar

Suudi Arabistan: 78 bin 815 dolar

Belçika: 78 bin 607 dolar

Avusturya: 78 bin 334 dolar

İsveç: 77 bin 094 dolar



IMF’nin 2006 yılı sıralamasında ise Lihtenştayn ilk sırada bulunuyordu. Onu sırasıyla Lüksemburg, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Makao, Brunei, San Marino, Kuveyt, Singapur, İsviçre, Norveç, İrlanda, ABD, Danimarka, İzlanda, Hollanda, Suudi Arabistan, Avusturya, Bahreyn ve Belçika takip ediyordu.

Türkiye’nin listedeki konumu da dikkat çekti. World Atlas’ın IMF’nin Nisan 2026 tarihli Dünya Ekonomik Görünüm verilerine dayanarak aktardığı bilgilere göre Türkiye, kişi başına düşen 46 bin 672 dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla ile dünya sıralamasında 51’inci basamakta yer aldı. Böylece Türkiye, 2026 yılı tahminlerine göre en zengin 20 ülke arasına giremedi.