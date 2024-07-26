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  4. İnci kaşıkla servis ediliyor! Fiyatı 40 bin TL... Dünyaca ünlü lüks restoran Bakan Ersoy'un otelinde açıldı

İnci kaşıkla servis ediliyor! Fiyatı 40 bin TL... Dünyaca ünlü lüks restoran Bakan Ersoy'un otelinde açıldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.07.2024 10:29
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal Bodrum'da, Paris'in en lüks lokantalarından olan Caviar Kaspia'nın şubesi açıldı. Mekanın bir klasiği olan ve inci kaşıkla servis edilen havyarlı patatesin fiyatı ise türüne ve gramajına göre 170-1147 euro arasında yani yaklaşık 40 bin TL civarında.

İnci kaşıkla servis ediliyor! Fiyatı 40 bin TL... Dünyaca ünlü lüks restoran Bakan Ersoy'un otelinde açıldı

Paris'in en lüks ve en ünlü restoranlarından olan ve klasiği haline gelmiş inci kaşıkla servis edilen havyarlı patatesiyle de meşhur olan Caviar Kaspia'nın şubesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal Bodrum’da açıldı.

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Oksijen'den Zeynep Atmaca'nın haberine göre, Caviar Kaspia'nın yedinci şubesi ve aynı zamanda dünyadaki ilk resort restoranı ise Kaspia by the Sea adı altında Maxx Royal Bodrum Resort’da açıldı.

HER ŞUBEDE İNCİ KAŞIKLA SERVİS EDİLİYOR

Patronlar Dünyası'nda da yer alan habere göre; markanın Paris'le birlikte Dubai, Sao Paulo, Los Angeles, New York ve Londra'da da şubeleri var. Meşhur havyarlı patatesin de her şubede inci kaşıkla servis edildiği belirtildi. Fiyatı ise yaklaşık 40 bin TL.

Markanın yeni şube konusunda İstanbul'u da düşündüğü aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy restoran Havyar
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