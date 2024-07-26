İnci kaşıkla servis ediliyor! Fiyatı 40 bin TL... Dünyaca ünlü lüks restoran Bakan Ersoy'un otelinde açıldı

Paris'in en lüks ve en ünlü restoranlarından olan ve klasiği haline gelmiş inci kaşıkla servis edilen havyarlı patatesiyle de meşhur olan Caviar Kaspia'nın şubesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal Bodrum’da açıldı.

Oksijen'den Zeynep Atmaca'nın haberine göre, Caviar Kaspia'nın yedinci şubesi ve aynı zamanda dünyadaki ilk resort restoranı ise Kaspia by the Sea adı altında Maxx Royal Bodrum Resort’da açıldı.

HER ŞUBEDE İNCİ KAŞIKLA SERVİS EDİLİYOR

Patronlar Dünyası'nda da yer alan habere göre; markanın Paris'le birlikte Dubai, Sao Paulo, Los Angeles, New York ve Londra'da da şubeleri var. Meşhur havyarlı patatesin de her şubede inci kaşıkla servis edildiği belirtildi. Fiyatı ise yaklaşık 40 bin TL.

Markanın yeni şube konusunda İstanbul'u da düşündüğü aktarıldı.