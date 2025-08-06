İndirim geliyor! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (6 Ağustos 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak bir indirim haberi geldi. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 6 Ağustos 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...

MOTORİNE İNDİRİM

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51,46 TL

Motorin litre fiyatı: 53,77 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51,31 TL

Motorin litre fiyatı: 53,65 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52,17 TL

Motorin litre fiyatı: 54,67 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52,50 TL

Motorin litre fiyatı: 55,01 TL