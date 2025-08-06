İndirim geliyor! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (6 Ağustos 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak bir indirim haberi geldi. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 6 Ağustos 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 51,46 TL
Motorin litre fiyatı: 53,77 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 51,31 TL
Motorin litre fiyatı: 53,65 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,17 TL
Motorin litre fiyatı: 54,67 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,50 TL
Motorin litre fiyatı: 55,01 TL
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