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İndirim geliyor! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (6 Ağustos 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da etki ediyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı ve indirim haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününde indirim bekleniyor? 6 Ağustos 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

İndirim geliyor! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (6 Ağustos 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak bir indirim haberi geldi. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 6 Ağustos 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...

İndirim geliyor! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (6 Ağustos 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 1

MOTORİNE İNDİRİM

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim bekleniyor.

İndirim geliyor! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (6 Ağustos 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51,46 TL
Motorin litre fiyatı: 53,77 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51,31 TL
Motorin litre fiyatı: 53,65 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52,17 TL
Motorin litre fiyatı: 54,67 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52,50 TL
Motorin litre fiyatı: 55,01 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.74
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.42
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.31
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.4
Gazyağı
44.24
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benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
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İndir-Bindir-İndir-Bindir …….Sonu yok verdiler yetkiyi millet görüyor etkiyi
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