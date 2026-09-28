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İngiltere'de dizel fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

İngiltere'de dizelin litre fiyatı 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de dizel fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

İngiliz Otomobil Derneğinden (RAC) yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintisi nedeniyle petrol arzındaki daralma ve fiyatlardaki artış, akaryakıt fiyatlarına belirgin şekilde yansıyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle İngiltere'de dizel fiyatları litre başına 1,99 sterlini (1 sterlin 99,18 peni) aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de yaşanan enerji krizindeki seviyeleri geride bıraktı.

RAC Politikalar Başkanı Simon Williams, fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, ortalama bir aile otomobilinin deposunu doldurmanın maliyetinin artık yaklaşık 110 sterline ulaştığını ve bunun savaşın başlangıcına kıyasla 31 sterlinlik bir artış anlamına geldiğini kaydetti.

Dizel fiyatının daha önce görülmemiş yeni bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Williams, "Bu durum yalnızca sürücülerin akaryakıt istasyonlarında daha fazla ödeme yapması anlamına gelmiyor, dizel kamyon ve minibüslere bağlı mal veya hizmetleri satın alan herkes de bundan etkileniyor. Kuşkusuz, bu artan maliyetler tüketicilere yansıtılacak. Benzin fiyatları da yükseliyor. Bu olağanüstü yüksek fiyatlar, İngiltere'nin kendi kıyılarından çok uzakta meydana gelen olaylara ne kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatların gerilemesi için petrol fiyatlarının birkaç gün değil, birkaç hafta boyunca sürekli olarak düşük seyretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
93.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.4
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.6
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
69.54
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.75
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Akaryakıt
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