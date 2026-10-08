İngiltere Merkez Bankası açıkladı: Yeni banknotlarda bu hayvanlar yer alacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yeni banknot serisinin tasarımında kullanılacak hayvanları belirledi. Yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı kamuoyu istişaresi sonucunda Atlantik martısı, peçeli baykuş, sarı kuyruklu bombus arısı ve Avrupa kirpisi yeni banknotların ana görselleri olarak seçildi.

Yeni tasarımlarda İngiltere'nin yaban hayatını yansıtacak bu dört hayvanın öne çıkacağı bildirildi. Kararın, halkın tercihlerini ortaya koymak amacıyla yürütülen istişare sürecinin ardından alındığı belirtildi.

500 BİN KİŞİ HANGİ HAYVANLARI SEÇTİ?

BoE'nin yürüttüğü çalışmada katılımcılara, banknotlarda hangi yerli yaban hayvanlarını görmek istedikleri soruldu. Halk, İngiltere'nin yaban hayatı uzmanlarından oluşan bir kurulun katkısıyla hazırlanan 18 hayvanlık liste üzerinden tercih yaptı.

Hayvanlar; memeliler, kuşlar ile iki yaşamlılar (amfibiler), böcekler ve balıklar olmak üzere üç kategoride değerlendirildi. BoE, istişare kapsamında elde edilen görüşleri inceleyerek her bir banknot kupüründe kullanılmak üzere toplam 4 hayvan belirledi.

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER BELLİ OLDU

Seçimde peçeli baykuş, sarı kuyruklu bombus arısı ve Avrupa kirpisi kendi kategorilerinde en fazla oy alan hayvanlar oldu. Atlantik martısı ise deniz canlıları arasındaki en popüler seçenek olması nedeniyle yeni seri için tercih edildi.

BoE, hayvanların seçiminde yalnızca kamuoyu tercihlerinin değil, yeni banknot serisinin ayırt edici olması, sahteciliğe karşı dayanıklılık taşıması ve İngiltere'yi temsil etmesi hedeflerinin de dikkate alındığını açıkladı.

CNBC-e' de yer alan habere göre, hangi hayvanın hangi kupürde kullanılacağı ise henüz kesinleşmedi. Bu dağılımın ilerleyen aşamalarda belirleneceği ve detayların yeni banknotların dolaşıma girmesine daha yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

YENİ BANKNOTLARDA DOĞADAN BAŞKA UNSURLAR DA OLACAK

Dört hayvan, yeni banknot serisinin temel görsellerini oluşturacak. Ancak tasarımların tamamlanması amacıyla banknotlarda doğadan başka unsurlara da yer verilecek.

Yeni seri banknotlarda kraliyetin temsilcisinin portresi bulunmaya devam edecek. İngiltere Merkez Bankası, yeni banknotların gelecek birkaç yıl içerisinde dolaşıma girmesini bekliyor.