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İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını verdi! Beklentiler gerçekleştiBeklentiler gerçekleşti

21.03.2024 16:49
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5,25'te sabit tuttu. BoE Başkanı Andrew Bailey, "Henüz faizi indirebilecek bir noktada değiliz ama işler doğru yönde ilerliyor" değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını verdi! Beklentiler gerçekleştiBeklentiler gerçekleşti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5,25'te sabit tuttu. BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında üyelerin 8'inin politika faizinin sabit tutulması ve birinin de 25 baz puan indirimle yüzde 5'e çekilmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

ŞUBAT ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA GELMİŞTİ

Ülkede yıllık enflasyonun şubatta yüzde 3,4 ile beklentilerin altına gerilediği anımsatılan açıklamada, hizmet sektörü enflasyonunun da düşmesine rağmen yüzde 6,1 ile hala yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kısa vadeli birçok enflasyon beklentisinin hafiflemeye devam ettiği kaydedilirken, enflasyonun bu yılın ikinci yarısında hedeflenen seviye olan yüzde 2'nin hafif altına ineceğinin öngörüldüğü bildirildi.

ENFLASYONUN BAZI ŞOKLAR VEYA AKSAKLIKLAR NEDENİYLE HEDEFTEN SAPABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Buna rağmen enflasyonun bazı şoklar veya aksaklıklar nedeniyle hedeften sapabileceği dönemler olabileceğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Para politikası, orta vadede enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda, son toplantıda Banka, politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutmaya karar verdi. Manşet enflasyon, kısmi baz etkiler, enerji ve mal fiyatlarından kaynaklanan dış etkenler nedeniyle nispeten keskin şekilde gerilemeye devam etti. Para politikasının kısıtlayıcı duruşu, reel ekonomi üzerinde baskı oluştururken, iş gücü piyasasının gevşemesini ve enflasyonist baskıların hafiflemesini sağlıyor.

Bununla birlikte, enflasyonun kalıcılığına ilişkin temel göstergeler de yüksek kalmaya devam ediyor. Para politikasının, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine düşürmek için yeterince uzun süre kısıtlayıcı kalması gerekecek. PPK, geçen sonbahardan beri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde yerleşik hale gelme riski ortadan kalkana kadar, para politikasının uzun bir süre boyunca kısıtlayıcı olması gerektiği kanısına vardı. PPK, politika faizi düşürülse bile para politikası duruşunun kısıtlayıcı kalabileceği görüşünde."

Açıklamada, PPK'nin para politikasını ekonomik verilerin gerektirdiği şekilde ayarlamaya hazır olduğu kaydedilerek, iş gücü piyasası koşulları, ücret artışları ve hizmet sektörü enflasyonu dahil olmak üzere ekonominin tamamında enflasyonist baskıların göstergelerinin yakından izlenmeye devam edileceği belirtildi.

"İŞLER DOĞRU YÖNDE İLERLİYOR"

BoE Başkanı Andrew Bailey, karara ilişkin değerlendirmesinde, son haftalarda enflasyonun düştüğüne yönelik "cesaret verici" işaretler görüldüğünü ifade ederek, "Bugün politika faizini yine yüzde 5,25'te sabit tuttuk çünkü enflasyonun yüzde 2 hedefimize düşeceğinden ve o seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor. Henüz faizi indirebilecek bir noktada değiliz ama işler doğru yönde ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

BoE, sıkılaşma döngüsüne Aralık 2021'de başlamış ve politika faizini Ağustos 2023 itibarıyla yüzde 5,25'e yükseltmişti. BoE, politika faizini söz konusu tarihten beri aynı seviyede tutuyor.

FİTCH, İLK FAİZ İNDİRİMİNİ AĞUSTOSTA BEKLİYOR

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Direktörü Jessica Hinds de BoE PPK üyelerinin çoğunluğunun politika faizini sabit tutma yönünde oy kullandığını ve bu yönde oy kullanan sekiz üyenin özellikle hizmet sektörü enflasyonu olmak üzere enflasyonun kalıcılığı konusunda fikir birliğinde olduğunu belirterek, "Çoğunluğun faiz indirimi konusunda PPK'nin tek üyesine katılmasının ağustos ayını bulabileceğini düşünüyoruz." görüşünü bildirdi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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