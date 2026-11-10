İngiltere'nin dev indirim marketinde kriz büyüyor! 600 mağaza satışa çıkabilir

İngiltere'nin önde gelen indirim marketleri zincirlerinden Poundland, finansman krizi ve ürün tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Şirketin banka hesaplarına erişiminin kısıtlanması, yaklaşık 600 mağazanın geleceğini ve 11 bin çalışanın istihdamını riske attı.

ABD merkezli sahibi Gordon Brothers ile yaşanan finansman anlaşmazlığı nedeniyle nakit kaynaklarına ulaşamayan şirket, faaliyetlerini sürdürebilmek için yasal koruma sürecine başvurdu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde market zincirinin kayyum yönetimine geçmesi veya mağazalarının tek tek satışa çıkarılması gündeme gelebilir.

50 MİLYON STERLİNLİK KAYNAĞA ERİŞİM KESİLDİ

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Poundland'in banka hesaplarında bulunan 50 milyon sterlinlik finansmana erişimi, şirketin sahibi Gordon Brothers tarafından kısıtlandı. Bu kararın arkasında, Gordon Brothers'ın hem alacaklı hem de hissedar konumunda bulunmasından kaynaklanan anlaşmazlığın olduğu belirtiliyor.

Finansman kanallarının kapanmasıyla birlikte stoklarını yenilemekte güçlük çeken Poundland, yeni ürün tedarikinde de ciddi sorunlarla karşılaştı. Şirket, alacaklıların yasal işlem başlatmasını geçici olarak engelleyen bir koruma mekanizmasından yararlanmak amacıyla kayyum atanmasına yönelik niyet bildiriminde bulundu.

10 GÜNLÜK SÜRE DOLUYOR: MAĞAZALAR SATILABİLİR

Poundland'e tanınan 10 günlük geçici koruma süresinin perşembe günü sona ermesi bekleniyor. Bu süre içerisinde taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamaması durumunda şirket kayyum yönetimine devredilebilir. Bir diğer olasılık ise mağazaların toplu olarak değil, ayrı ayrı satışa çıkarılması.

1 STERLİNE SATIN ALINMIŞTI: 18 MİLYON STERLİN GELİR İDDİASI

Poundland'i Haziran 2025'te 1 sterline satın aldığı belirtilen Gordon Brothers, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli miktarda finansman sağladığını savunuyor. Ancak şirketin gelecekteki ticari koşullarda yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşı kırılganlığını koruduğu görüşünü dile getiriyor.

Diğer taraftan Poundland'in kurtarılmasını sağlayabilecek bir satın alma teklifinin reddedilmesi de sürecin tartışmalı başlıklarından biri oldu. Gordon Brothers'ın borç faizleri, ücretler ve diğer tahsilatlar aracılığıyla 18 milyon sterlin gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

GÖZLER İNGİLTERE PARLAMENTOSUNDA

Gordon Brothers yöneticilerinin yarın İngiltere Parlamentosu İş Dünyası Seçim Komitesi karşısında açıklama yapması bekleniyor. Görüşmede, Poundland'in faaliyetlerini devam ettirmesini sağlayabilecek kurtarma anlaşması için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Ayrıca şirketin geleceğine ilişkin seçeneklerin yanı sıra yaklaşık 11 bin çalışanın istihdamının korunması için atılabilecek adımlar da komitenin gündeminde olacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır