FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İngiltere vizeye kısıtlama getiriyor! Artık sadece geçici vize alınabilecek... İçişleri Bakanlığı açıkladı

İngiltere, net göçü azaltmak için üniversite mezunu olmayan yabancı işçilere verilen vizelere süre sınırlaması getirmeye hazırlanıyor. Yeni plana göre, düşük nitelikli işlerde çalışacak kişilere yalnızca geçici vize verilecek. İşverenlerden ise yerli iş gücünü artırmaya yönelik plan sunmaları istenecek.

İngiltere vizeye kısıtlama getiriyor! Artık sadece geçici vize alınabilecek... İçişleri Bakanlığı açıkladı
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de İşçi Partisi hükümeti, göçü azaltmak amacıyla bazı vizelere süre sınırlaması getirmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın duyurusuna göre, üniversite mezunu düzeyinde iş bulamayan yabancı kalifiye çalışanlar artık sadece belirli bir süre için vize alabilecek.

thumbs_b_c_d0138ece172ead99328491535af88594

İŞVERENLER DE DENETLENECEK

The Guardian gazetesinin haberine göre, plan hayata geçirildiğinde, standart nitelikli çalışan vize eşiği, sadece "düzenlenmiş nitelikler çerçevesinde (RQF)" 6 olarak ölçülen ve lisans eğitimine tekabül eden düzeyde işler için geçerli olacak. Söz konusu seviye, mevcut durumda “orta öğretimden üniversiteye geçmek için gereken eğitim düzeyi” olarak da bilinen “A düzeyine” karşılık gelen 3 seviyesinde.

İçişleri Bakanlığı’nın planına göre, "RQF 6" seviyesinden düşük seviyede bir işi olan kişilerin sadece geçici süre ile ve “sektörel strateji için kritik olan eksikliklere dair güçlü kanıtlar bulunması” halinde İngiltere’ye girmesine izin verilecek.

Buna ek olarak, yurtdışından personel getiren söz konusu sektördeki işverenlerin ülke içindeki istihdamı ve yeterlilikleri artırmak için ne gibi planlarının olduğunu ortaya koyması gerekecek.

thumbs_b_c_fbcacce8316f31f8cd539bf67ec7b16b

BAKAN COOPE AÇIKLADI

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, planı memnuniyetle karşıladığını belirterek bu planın “göç sistemine kontrol ve düzeni yerine getirmek, ülke içindeki eğitim ve yeterlilikleri artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklerken net göçü azaltmak için karalı bir eylem” olduğunu söyledi.

Bakan Cooper, pazartesi günü hükümete bir politika belgesi sunacak. Söz konusu politikanın amacı net göçü azaltmak olacak.

thumbs_b_c_fbfd0f4bafae414bc53c67c957590b52

BAZI SEKTÖRLERDE AÇIK VAR

Öte yandan, kalifiye elemanların aldığı vize sayısı son yıllarda ciddi oranda düşerken yurtdışından eleman getirilmesine karşı çıkarılan yeni zorlukların özellikle bakım ve konaklama sektöründe sorunlara sebep olmasından endişe ediliyor.

Resmi rakamlara göre, “RQF 6” seviyesinin altındaki işler için alınan vizelerin sayısı da son yıllarda düşmüş durumda. Lisans mezunu seviyesindekiler için ise bu sayı yıllık olarak yaklaşık 75 bin seviyesinde sabit.

İngiltere’deki bakım sektöründe yaklaşık 70 bin yabancı personel çalıştığı ve sektörde 120 bin kadar açık pozisyon bulunduğu tahmin ediliyor.

Ulusal Bakım Derneği İcra Direktörü Nadra Ahmed de konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu sektörü için işleri daha da zorlaştırmak garip görünüyor çünkü istatistikler ortada. Şu anda yurtiçi işgücünü çekemiyoruz çünkü onlar için adaletli ödeme meselesini çözmüş değiliz. Ve eğer bu finanse edilmezse sosyal bakım sektörü ekonomisindeki açık sadece büyümüş olacak. Bu, tedarikçileri sektörün dışına itecek, bu durumun da bugün desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım edebilme kabiliyeti üzerinde doğrudan bir etkisi olacak” dedi.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Açıklamanın ardından fiyatı 220 TL'den 180 TL'ye düştü! Açıklamanın ardından fiyatı 220 TL'den 180 TL'ye düştü!
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı İngiltere Vize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

O ülke vizeye kısıtlama getiriyor!

O ülke vizeye kısıtlama getiriyor!

Sahnede oyunu kesip karısını öpmek için izin istemişti! Yıllar sonra bomba sözler

Sahnede oyunu kesip karısını öpmek için izin istemişti! Yıllar sonra bomba sözler

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

Doğum yapanın borcunun silinmesi gündemde! Kredide yeni düzenleme

Doğum yapanın borcunun silinmesi gündemde! Kredide yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.