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İnternetten aldı, etiket başka çıktı! Firmaya 1 milyon TL'yi aşan ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada; internette yüzde 100 pamuk diye satılan ürünün etiketinin yüzde 100 polyester çıktığı, firmaya 1 milyon TL'yi aşan idari ceza uygulandığı bildirildi.

İnternetten aldı, etiket başka çıktı! Firmaya 1 milyon TL'yi aşan ceza
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "'İnternette %100 pamuk' diye satılan ürünün etiketi '%100 polyester' çıkınca, firmaya 1 milyonu aşan idari ceza uygulandı" dedi.

İnternetten aldı, etiket başka çıktı! Firmaya 1 milyon TL yi aşan ceza 1

'YÜZDE 100 PAMUK' DİYE SATILAN ÜRÜNÜN ETİKETİ 'YÜZDE 100 POLYESTER' ÇIKTI

Kaplan, ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinde '%100 pamuk' ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıflarını satın alan tüketicinin, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde '%100 polyester' ifadesiyle karşılaştığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından inceleme yapıldığını belirten Kaplan, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendirildiğini açıkladı.

1 MİLYON 83 BİN 706 TL İDARİ PARA CEZASI

Kaplan, bu kapsamda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Yaptığı açıklamada Kaplan, "Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İnternetten aldı, etiket başka çıktı! Firmaya 1 milyon TL yi aşan ceza 2

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı reklam etiket
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