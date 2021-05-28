İnternetten sattığı alçı saksı ile hayatı değişti!

Ailesiyle birlikte yaklaşık 3 yıl önce İstanbul’dan Osmaniye’ye taşınan Deniz Bakırhan, özel bir kurumda öğretmenliğe başladı. Öğretmenliğe devam ettiği süre zarfında hobi arayışına giren Bakırhan, silikon kalıplara alçıdan objeler dökmeye karar verdi. Bir gün eve gelirken 70 liraya 2 kilo alçı ve silikon kalıp alan Deniz Bakırhan, ablası Filiz Bakırhan ile birlikte aldığı malzemeleri kullanarak saksı yaptı. Boyadıkları saksıya internete koyan Deniz Bakırhan, saksının hemen satıldığını gördü. Bunun üzerine cesaretlenen kız kardeşler 6 ay boyunca evde çeşitli ürünler yaparak internet üzerinden satışa sundu.

HOBİ OLARAK BAŞLADILAR

Hobi olarak başladıkları işi büyütmek isteyen kız kardeşler hobi mağazası adı altında kendilerine küçük bir iş yeri açtılar. Bu süreçte öğretmenlik mesleğinden istifa eden Deniz Bakırhan, işleri daha da büyütmek istedi. Ablası Filiz Bakırhan’ın da desteği ile daha büyük bir yeri açan Deniz Bakırhan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Hobi olarak aldığı silikon kalıpla işe başladıklarını söyleyen Deniz Bakırhan, “Yaklaşık 3 yıl önce İstanbul’dan Osmaniye’ye taşındık. Taşındıktan hemen sonra ben özel bir kurumda bir buçuk yıl kadar öğretmenlik yaptım.