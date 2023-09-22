İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ 2023-2024: Bursluluk ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? MEB 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS ilk ödeme tarihi…

İOKBS burs ücreti 22 Eylül 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için son dakika açıklaması bugün MEB tarafından yapılacak. 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen sınavdan başarılı sonuç alanlar 12 ay boyunca burs ödeneği alabilecekler. İOKBS burs ücreti ilköğretim 5,6,7,8. ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. İşte İOKBS burs ücreti ile ilgili detaylar...

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İOKBS burs ücreti 2023 yılında aylık 863 TL olarak belirlendi.

İOKBS Bursluluk sınavına giren ve başarı gösteren 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencilerine burs desteği veriliyor.

Bahsi geçen burs ödemeleri, okulların kapalı olduğu aylarda da hesaplara yatırılmaktadır.

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İOKBS bursu sınavı kaznaan öğrencilere okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için beklenen açıklama bugün (22 Eylül 2023 Cuma) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabiliyor.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.