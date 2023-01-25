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İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Bursluluk parası (PYBS) ne kadar oldu?

25.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS bursu ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen İOKBS ile burs almaya hak kazanan öğrenciler bu yıl ne kadar alacaklarını da yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Peki, İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Bursluluk parası (PYBS) ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Bursluluk parası (PYBS) ne kadar oldu?

Asgari ücret, memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte İOKBS bursu da merak edilmeye başlanmıştı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS ile burs almaya hak kazanan öğrenciler ödemelerin yatıp yatmadığını merak ediyorlar. Peki, İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Bursluluk parası (PYBS) ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar...

İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonucu PYBS bursu 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflara veriliyor. Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Her il için farklı ödeme tarihi olsa da her ay hesaplara geçen PYBS bursunun Ocak ayının 25'ine kadar ödeniyor.

Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebiliyor. 2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25’ine kadar hesaplara yatırılması öngörülüyor.

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BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez zamlanıyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL olmuştu. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL'ye yükselmiş olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BURS ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ;

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

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