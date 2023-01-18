İOKBS (PYBS) bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı zamlı bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

İOKBS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber burs miktarı ve bursun ne zaman hesaplara yatacağı konusu gündem oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvuru ve sınav süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlandı. Peki, İOKBS bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? İşte (İOKBS) PYBS burs miktarı ve ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Öğrencilere verilecek bursların her il için farklı tarihlerde ödemesi yapılıyor.

Her ay hesaplara yatırılan PYBS bursu, e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Ocak ayı burs ödemelerinin ise 25'inde yatması bekleniyor.

İOKBS (PYBS) BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılı Temmuz ayında İOKBS/PYBS bursu 663 TL olmuştu. Geçtiğimiz dönem böylece yüzde 40 zam yapıldı. Henüz İOKBS için zam açıklaması bulunmuyor.

Burstan faydalanmaya hak kazanan 5, 6, 7, 8, 9, 10,11. sınıf öğrencileri, e-Okul üzerinden burs ödemesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayabilir.



