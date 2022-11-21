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İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

21.11.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar personel alım başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyorlar. 85 bin personel alımı yapılacağının müjdesini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri tüm iş arayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakanlık bünyesine 85 bin sağlık çalışanı alınacağı geçtiğimiz aylarda duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağını da açıkladı. Sağlık Bakanlığı personeli olmak isteyenlerin gözü kulağı başvuru kılavuzuna çevrildi. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tüm detaylar...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alımı için, "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına dair başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar yayınlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alacak. 85 bin kadrodan ilk etapta 42 bin 500 personelin alımı gerçekleştirilecek.

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**DOĞRUDAN ATAMA YAPILACAK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, "11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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