İş dünyasında KDV indirimi sevinci!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’na telekonferans yöntemiyle katılım sağlayarak KDV’de yeni bir adım atıldığının müjdesini verdi. Erdoğan, “KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından iş dünyası bu karara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Alınan kararı memnuniyetle karşılayan iş dünyası şu mesajları verdi:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

“Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi, imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:

Cumhurbaşkanımız, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8’den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdi. Bunu halkımızın pahalılıktan korunması yönünde ciddi bir adım olarak görüyoruz. İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik ‘KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına’ kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum. Türk iş dünyası, bu zor günleri fedakarlıkla aşılacağının bilincinde. Bugüne kadar bunu açık ve seçik gösterdi, bundan sonra da göstereceğine yürekten inanıyorum.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. KDV düzenlemesini büyük sevinçle karşıladık. ATO üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile olacaktır. Gıdadaki KDV indirimi enflasyon rakamlarının inmesine katkı sağlayacaktır."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

“KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. İndirimin fiyatlara yansımasını, temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı. Pazartesi gününden itibaren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. İndirim, esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir. Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır ancak sadece temel gıdada değil, tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Gıda ürünlerinde KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinden vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1'e düşürülürse enflasyon daha erken geriler.”



