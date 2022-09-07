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İş insanı Aslı Tarcan New York Times Square’de şanlı bayrağımızı dalgalandırdı

07.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) Başkanı Aslı Tarcan 30 Ağustos tarihinde bir başarıya imza attı. Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Türk iş insanı, Dünya’nın en ünlü meydanı, New York Times Square’de 22-30 Ağustos tarihleri arasında kendi markasıyla gövde gösterisi yaptı.

İş insanı Aslı Tarcan New York Times Square’de şanlı bayrağımızı dalgalandırdı

Aslı Tarcan Clinic’in yurt dışı pazarındaki çalışmasıyla Şanlı Türk Bayrağı da New York’un en ünlü meydanında ihtişamla dalgalandı. 

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Aslı Tarcan, yola çıkarken insanların yaşam standartlarını artırmayı, sağlık sektörünün yeni teknolojilerinden yararlanarak insanları mutlu etmeyi ve başarısını Dünya’nın dört bir yanına taşımayı hedeflemişti. Bugün hedeflerinin her birini hayata geçiren iş insanı, kendi markasını diğer ülkelerin vatandaşlarına tanıtmış durumda.

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Türk sağlık turizminin bilinirliğinin artmasında büyük başarılara imza atan Tarcan, bu alanda kendisine yeni hedefler koyarak, ülkenin potansiyelinin fark edilmesi adına bütün gayretiyle çalışıyor. Kendi markasıyla gerçekleştirdiği başarılarla Türkiye’nin sağlık turizmindeki gücünü kanıtlıyor.

Tarcan geçtiğimiz aylarda da Cannes Film Festivali’ne özel olarak davet edilmiş ve kırmızı halıda boy göstermişti. İş insanı, kendi markasının gücünü kanıtlama ve Türklerin de global alanda neler başarabileceğini gösterme konularında kararlı.

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Özellikle Türk kadın girişimcilerin örnek aldığı Aslı Tarcan başarılı işlere imza atmak isteyenlere yol gösterici olmayı sürdürüyor. Türk iş insanlarının öncülerinden olmak için sağlıklı, güzel yarınlar idealiyle çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
New York
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