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İş insanı Bekir Kayabaşı Urla'daki villasında öldürüldü! Kesici alet ve silah detayı

İzmir'de, iş insanı 72 yaşında Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü olarak bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.

İş insanı Bekir Kayabaşı Urla'daki villasında öldürüldü! Kesici alet ve silah detayı

İzmir'de, tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Bekir Kayabaşı (72), Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu.

VÜCUTTA KESİCİ ALET VE ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI

Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenilirken; ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

İş insanı Bekir Kayabaşı Urla daki villasında öldürüldü! Kesici alet ve silah detayı 1

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

İş insanı Bekir Kayabaşı Urla daki villasında öldürüldü! Kesici alet ve silah detayı 2

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Urla iş insanı villa
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