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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

İstanbul Mobilya Show Tarih : 21-24 Ocak Yer   : WOW Otel Saat  : 09.30-18.00 CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı Tarih : 21-26 Ocak Yer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi DEİK- Ustalara Saygı Ödülleri Tarih : 25 Ocak Yer   : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Saat  : 14.00 NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın Toplantısı Tarih : 28 Ocak Yer   : TOBB Hizmet Binası Saat  : 12.30 Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF Tarih : 28-29 Ocak Yer   : Raffles Otel İstanbul TÜRKBESD Basın toplantısı Tarih : 29 Ocak Yer   : Divan İstanbul, Taksim Saat  : 09.15 Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesi Tarih : 29 Ocak Yer   : Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye Saat  : 19.00 Domino's Basın Toplantısı Tarih : 30 Ocak Yer   : Raffles Otel Istanbul, Orkide Salonu Saat  : 09.30-12.30 Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı Tarih : 6 Şubat Yer   : Henüz belli değil Saat  : 10.00-11.30 Sosyal Finans Zirvesi Tarih : 6 Şubat Yer   : Wyndham Grand, Levent Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı Tarih : 14-16 Şubat Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi

İstanbul Mobilya Show
Tarih : 21-24 Ocak
Yer : WOW Otel
Saat : 09.30-18.00

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı
Tarih : 21-26 Ocak
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

DEİK- Ustalara Saygı Ödülleri
Tarih : 25 Ocak
Yer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Saat : 14.00

NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın Toplantısı
Tarih : 28 Ocak
Yer : TOBB Hizmet Binası
Saat : 12.30

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF
Tarih : 28-29 Ocak
Yer : Raffles Otel İstanbul

TÜRKBESD Basın toplantısı
Tarih : 29 Ocak
Yer : Divan İstanbul, Taksim
Saat : 09.15

Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesi
Tarih : 29 Ocak
Yer : Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye
Saat : 19.00

Domino's Basın Toplantısı
Tarih : 30 Ocak
Yer : Raffles Otel Istanbul, Orkide Salonu
Saat : 09.30-12.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi
Tarih : 6 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi

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