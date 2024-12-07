İsa Karakaş yaş şartını doldurmadan emekli olmanın detaylarını anlattı... Malulen emeklilik için bunlar yeterli

Hastalık ya da engel durumundan dolayı çalışamayacak halde olan sigortanın gereken şartları yerine getirmeden emekli olmasına malulen emeklilik denir. İş görme gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi gereken emekliliğin ayrıca şartları da var.

MALULLÜKTEN NASIL FAYDALANIR?

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında malulen emeklilik için gereken diğer şartlardan bahsetti. Karakaş, kişinin sigortalı çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından faydalanamadığını belirtti.

SGK'nın malulen emeklilik için ayrı bir uygulaması da bulunuyor. Karakaş, SGK'nın malulen emekliler için uygulamasını şu sözlerle aktardı:



"Ekim/2008 öncesi ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlardan işe başlamadan önce çalışma gücünün en az 2/3’ünün veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını yitirenler yaşları ne olursa olsun; en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla emeklilik aylığına hak kazanabilmektedir"

Ekim/2008 sonrasının nasıl değerlendirildiğini de aktaran Karakaş, şunları söyledi:



"Ekim/2008 sonrası ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlardan ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün %60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılara yaşları ne olursa olsun; en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla SGK tarafından emeklilik aylığı bağlanmaktadır"

SGK SAĞLIK KURUMU DENETLİYOR

Sigortalı kişinin başka hastane ve doktorlarından almış oldukları maluliyet oranları tek başına yeterli gelmiyor. Maluliyetten faydalanmak için SGK Sağlık Kurulu tarafından muayene olunması gerekiyor.

MALULİYETTEN FAYDALANMAK İÇİN NE KADAR KAYIP GEREKİYOR?

Maluliyet ile ilgili yapılan yeni düzenlemede ise iş gücünün kaybedilmesi ile ilgili oranlar güncellendi. İşte oranlara göre maluliyet durumu:

çalışma gücünün en az %40-49 arasında kaybedilmesi “hafif düzeyde çalışma gücü kaybı”,

çalışma gücünün en az %50-59 arasında kaybedilmesi “orta düzeyde çalışma gücü kaybı”

çalışma gücünün en az %60 ve üzerinin kaybedilmesi ise “ağır düzeyde çalışma gücü kaybı”

Karakaş, "Çalışma gücü kayıp oranı ne kadar az ise daha çok prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları aranmaktadır" şeklinde konuştu.

Karakaş, tablo oluşturarak 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmakta olan işçilerin ilk defa çalışmaya başladığı tarih itibarıyla malul sayılanların işe giriş tarihlerine göre emekli olup olamadığını aktardı. İşte o tablo: