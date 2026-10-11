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İşe girmek isterken paranızdan olmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemi

İş arayanları hedef alan dolandırıcılar, gerçek şirketlerin adını kullanarak güven kazanıyor. Eğitim ve kayıt ücreti gibi gerekçelerle para isteyen dolandırıcılar, yeni masraflarla mağdurların kayıplarını artırıyor.

İşe girmek isterken paranızdan olmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemi
Aleyna Türkmen

İş arayanları hedef alan dolandırıcılar, gerçek şirketlerin isimlerini ve profesyonel görünen ilanları kullanarak güven kazanıyor. Eğitim, kayıt ve çeşitli masraflar adı altında para talep eden dolandırıcılar, ilk ödemenin ardından yeni ücretler çıkararak mağdurların kayıplarını artırabiliyor.

Bilişim Uzmanı Dinçer Karaca, dolandırıcıların gerçek şirketlerin isimlerini, logolarını ve çalışanlarının adlarını kullanabildiğine dikkat çekti.

İşe girmek isterken paranızdan olmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemi 1

ÖNCE GÜVEN KAZANIYOR, ARDINDAN PARA İSTİYORLAR

İş arayan kişilere yönelik hazırlanan bu senaryolarda dolandırıcılar, ilk olarak güven oluşturmaya çalışıyor. İş ilanı üzerinden iletişime geçilen kişilerle görüşmeler yapılıyor, hatta çevrim içi mülakatlar bile gerçekleştirilebiliyor.

Dinçer Karaca, dolandırıcıların bu süreçte gerçek bir işe alım süreci izlenimi verebildiğini belirterek, “Size bir iş teklifi geliyor. Görüşme yapılıyor. Hatta çevrim için mülakat bile gerçekleştirilebiliyor” dedi.

İşe girmek isterken paranızdan olmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemi 2

KAYIT VE EĞİTİM ADI ALTINDA ÖDEME TALEBİ

Güven sağlandıktan sonra ise para isteme aşamasına geçiliyor. İlk etapta kayıt, eğitim, malzeme, kargo, sigorta veya vergi gibi gerekçeler öne sürülerek küçük miktarlarda ödeme talep ediliyor. İlk ödemenin yapılmasının ardından yeni masraflar ortaya çıkarılıyor.

Mağdurlar, daha önce ödedikleri parayı kaybetmemek düşüncesiyle sonraki ödemeleri de kabul edebiliyor. Böylece iş bulma umuduyla başlayan süreç, kişilerin art arda para kaybetmesine neden olabiliyor.

İşe girmek isterken paranızdan olmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemi 3

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ VE BANKA HESABINIZI KORUYUN

Kanal D'ye konuşan Bilişim Uzmanı Dinçer Karaca, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gereken temel kuralları şöyle sıraladı:
“Çok net birkaç kural var. İşe girmek için para ödenmez. Banka ve e-devlet şifresi, doğrulama kodu paylaşılmaz. Tanımadığımız birine uzaktan erişim verilmez ve kişisel banka hesabınız hiçbir şirket adına para alıp göndermek için kullanılmaz.”

İşe girmek isterken paranızdan olmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemi 4

İŞ İLANININ GERÇEKLİĞİNİ KONTROL EDİN

İş başvurusu yapmadan önce ilanın doğruluğunun teyit edilmesi de önem taşıyor. Özellikle ödeme talebiyle karşılaşıldığında, ilanın gerçek bir şirkete ait olup olmadığı kontrol edilmeli.

Karaca, iş ilanlarının doğrulanması konusunda ise şu uyarıda bulundu: “İlanı mutlaka şirketin kendi internet sitesinden ve kurumsal iletişim kanallarından doğrulamanız gerekiyor.”

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Anahtar Kelimeler:
iş ilanları dolandırıcılık iş görüşmesi
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