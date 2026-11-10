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İsimleri liste liste açıklanacak: Vergi ve ceza borcu 5 milyon TL ve üzeri olan...

Kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçları 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin isimleri aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

İsimleri liste liste açıklanacak: Vergi ve ceza borcu 5 milyon TL ve üzeri olan...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İsimleri liste liste açıklanacak: Vergi ve ceza borcu 5 milyon TL ve üzeri olan... 1

Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınıyor.

İsimleri liste liste açıklanacak: Vergi ve ceza borcu 5 milyon TL ve üzeri olan... 2

Bu kapsamda söz konusu mükelleflerin listeleri aralık ayında açıklanacak.

Listeler, 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık döneminde ise GİB'in internet sitesinde yayımlanacak.

Açıklama iki liste halinde yapılacak.

İsimleri liste liste açıklanacak: Vergi ve ceza borcu 5 milyon TL ve üzeri olan... 3

Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak.

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 döneminde kesinleşenler bulunacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ceza vergi borcu borç vergi
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