İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında düzenlenen İSKİ Genel Kurulunda, "İSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" ele alındı.

Görüşülen düzenlemeyle, örgün eğitimine devam eden yükseköğrenim öğrencilerinin yaşadığı konutlarda, su ve atık su bedellerinin konut tarifesi üzerinden yüzde 50 indirimli olarak uygulanması önerildi.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN BU ŞARTLAR ARANACAK

Teklif kapsamında, indirimli tarifeden faydalanmak isteyen öğrencilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Buna göre, su aboneliğinin öğrenci evinde ikamet eden ve örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinden birinin adına kayıtlı olması gerekecek.

Ayrıca öğrencinin, indirimden yararlanmak istediği konutta ailesiyle birlikte yaşamaması ve evde yalnızca yükseköğrenim öğrencilerinin ikamet etmesi şartı aranacak.

Öğrencilerin söz konusu adreste yaşadıklarını kira sözleşmesi, tapu kaydı veya İSKİ tarafından kabul edilen diğer belgelerle kanıtlaması da zorunlu olacak.

30 YAŞINI DOLDURANLAR YARARLANAMAYACAK

Düzenlemede, indirimli su tarifesinden yararlanamayacak öğrencilere ilişkin koşullar da yer aldı.

Buna göre, herhangi bir üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmayan meslek yüksekokullarında eğitim alan öğrenciler ile 30 yaşını doldurmuş kişiler indirim kapsamına alınmayacak.

İndirimli tarifeyi kullanmaya devam ederken 30 yaşını dolduran öğrencilerin ise bu haktan yararlanma süresi sona erecek.

TEKLİF OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İSKİ Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylama sonucunda, gerekli şartları sağlayan üniversite öğrenci evlerinin su faturalarında yüzde 50 indirim yapılmasını içeren düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır