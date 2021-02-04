İŞKUR - BOTAŞ 268 personel alımı sözlü sınav tarihi 2021... BOTAŞ sözlü sınavları ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu?

BOTAŞ personel alım tarihleri sona erdi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yazılı sınav olmayacak şekilde sadece sözlü sınavla 268 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İŞKUR aracılığı ile yapılan alımlarda kadro sayısı 268 olarak belirlendi. BOTAŞ personel alımı sözlü sınav isim listesi ne zaman ilan edilecek merak edilirken, hangi kadroya kaç personel alınacak araştırılıyor. Peki **BOTAŞ personel alımı sözlü sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADRO SAYISI!

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre BOTAŞ farklı illerde ve çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yapılacak. Peki BOTAŞ personel alımı hangi tarihlerde yapılacak?

İŞKUR - BOTAŞ PERSONEL ALIM SÖZLÜ SINAV İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BOTAŞ başvuruları İŞKUR aracılığı ile alındı. Şimdi gözler sözlü sınav tarihlerinde. Henüz BOTAŞ sözlü sınav tarihlerini duyurmadı. BOTAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru ile sözlü sınav tarihi açıklanacak. Sözlü sınavların bitmesinin ardından sonuçların kısa bir süre sonra ilan edilmesi öngörülüyor.