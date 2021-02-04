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İŞKUR - BOTAŞ 268 personel alımı sözlü sınav tarihi 2021... BOTAŞ sözlü sınavları ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2021 14:22 | Son Güncelleme

İŞKUR aracılığı ile yapılan BOTAŞ 268 personel alımı başvuruları için süre sona erdi. BOTAŞ'a başvuruda bulunan personel adayları "BOTAŞ personel alımı sözlü sınav isim listesi ne zaman ilan edilecek" araştırmasına başladı. 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı alımı yapacak olan BOTAŞ'ın personel alımı ilanı İŞKUR'dan yapılacak. Peki BOTAŞ personel alımları sözlü sınavları hangi tarihte yapılacak?

İŞKUR - BOTAŞ 268 personel alımı sözlü sınav tarihi 2021... BOTAŞ sözlü sınavları ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu?

BOTAŞ personel alım tarihleri sona erdi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yazılı sınav olmayacak şekilde sadece sözlü sınavla 268 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İŞKUR aracılığı ile yapılan alımlarda kadro sayısı 268 olarak belirlendi. BOTAŞ personel alımı sözlü sınav isim listesi ne zaman ilan edilecek merak edilirken, hangi kadroya kaç personel alınacak araştırılıyor. Peki **BOTAŞ personel alımı sözlü sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADRO SAYISI!

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre BOTAŞ farklı illerde ve çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yapılacak. Peki BOTAŞ personel alımı hangi tarihlerde yapılacak?

İŞKUR - BOTAŞ PERSONEL ALIM SÖZLÜ SINAV İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BOTAŞ başvuruları İŞKUR aracılığı ile alındı. Şimdi gözler sözlü sınav tarihlerinde. Henüz BOTAŞ sözlü sınav tarihlerini duyurmadı. BOTAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru ile sözlü sınav tarihi açıklanacak. Sözlü sınavların bitmesinin ardından sonuçların kısa bir süre sonra ilan edilmesi öngörülüyor.

BOTAŞ SÖZLÜ SINAV TARİHİ NEDİR?

İŞKUR aracılığı ile yapılan alımlarda BOTAŞ sözlü sınav tarihine dair bir paylaşım yapmadı. Yapılan açıklamada www.botas.gov.tr internet adresinden sözlü sınav tarihi açıklanacağı belirtildi. Örneğin, elektrik mühendisliği alımları için şu bilgi yer aldı;

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmaları gerekmektedir.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

BOTAŞ personel alımı için başvuru tarihleri sadece dört gün sürdü. 25 Ocak 2021 tarihinde başlayan başvurular, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erdi.
Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı. BOTAŞ iş ilanı kapsamında aşağıda yer alan il ve mühendislik ile diğer alanları kapsayacak personel alım ilanını Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi süreci başlattı.

BOTAŞ HANGİ İLLERE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

BOTAŞ 268 personel alımını; Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR aracılığı ile alım yapan BOTAŞ personel alım şartları ve başvuru için gerekli evraklar, alım yapılacak kadroya göre değişmektedir. İlanın tam metnine ulaşmak ve başvuru şartlarını görebilmek
için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BOTAŞ İLANIN TAM METNİ

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL NEREDEN YAPILIYOR?

BOTAŞ personel alımı ilanında yer alan bilgiye göre, "İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır" denildi.. BOTAŞ ilanları, 25.01.2021-29.01.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun
http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde
yayımlanacaktır. İŞKUR aboneliği olmayan ama başvuru yapmak isteyen adaylar en yakın İŞKUR merkezine giderek ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptıktan sonra başvuru yaptı.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEKLERDEN OLACAK?

5 Elektrik Mühendisi,

14 Makine Mühendisi,

3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,

21 Elektrik- Elektronik Mühendisi,

6 İnşaat Mühendisi,

9 Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,

2 Çevre Mühendisi,

3 Kimya Mühendisi,

6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği,

1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği - Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği,

1 Jeoloji Mühendisi,

1 Enerji Sistemleri Mühendisliği,

3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi,

3 SBF / İİBF Hukuk,

5 İşletme,

6 İBFF,

4 Hukuk,

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

2 kamu Yönetimi çalışma - Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri,

1 İletişim Fakültesi,

2 Bilgi Yönetimi / Bilgi ve Belge Yönetimi ( Büro İşçisi ),

1 Grafik Tasarımı ( Büro İşçisi ),

16 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İtfaiye Görevlisi ),

50 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Elektrik / Elektronik Teknolojisi /
Elektronik teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

14 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

3 İş Sağlığı ve Güvenliği ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

13 İnşaat Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

4 Bilgisayar teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

34 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

21 Elektrik / Elektrik Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

9 Harita Teknisyeni ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Diğer
Teknisyen ve Tekniker

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