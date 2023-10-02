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İŞKUR'da yeni dönem! Resmen duyuruldu: Bugünden itibaren hizmet vermeye başladı...

02.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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İŞKUR iş ve meslek danışmanları, yetenek kapısı üzerinden kariyer danışmanlığı hizmeti sunacak. Gençlerin kendilerini tanımalarına, kişisel ve mesleki özelliklerini fark etmelerine, meslekler hakkında bilgi edinmelerine ve edindikleri bilgileri bireysel bazda değerlendirerek kendilerine uygun meslek seçimi konusunda karar vermelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni uygulama, tüm üniversite öğrenci ve mezunlarına hizmet verecek.

İŞKUR'da yeni dönem! Resmen duyuruldu: Bugünden itibaren hizmet vermeye başladı...

İş ve meslek danışmanları, üniversite kariyer merkezlerince sunulan hizmetleri tüm öğrenci ve mezunlar için ulaşılabilir hale getirmek, gençlerin iş gücü piyasası ile etkileşimlerini güçlendirmek ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu’nda hizmet vermeye başladı.

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, üniversite öğrencilerine kariyer danışmanlığı sağlama konusunda alanında yetkin ve sisteme tanımlanan 345 İş ve Meslek Danışmanı, Yetenek Kapısı Platformu’na tanımlandı ve platformun “Kariyer Danışmanlığı Modülü” üzerinden programlarını Üniversite Kariyer Merkezleri ile koordineli şekilde erişime açıldı.

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BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

İlerleyen günlerde kapsamı genişletilerek devam edecek bu iş birliğiyle danışmanlar, bireysel ve mesleki gelişim açısından kritik öneme sahip kariyer danışmanlığı hizmetini, zaman ve mekân gibi sınırlara tabi olmadan sunmaya devam edecek.

Bugün itibarıyla, 81 ildeki tüm üniversitelerin öğrenci ve mezunları, Yetenek Kapısı’na başvurabilecek. Üniversitelerinde görevlendirilen iş ve meslek danışmanlarından randevu alarak yüz yüze ya da çevrim içi olarak görüşmelerini gerçekleştirebilirler.

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