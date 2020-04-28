İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5 bin TL maaşlı ilanlara başvurmak için...

Özellikle üniversite mezunu işsizlerin sayısında artış can sıkıcı bir noktaya ulaşırken vatandaşlar iş arama sürecinde ümitsizliğe düşmeye başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ülkemizde istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik plan projeleri ile iş arayan ve işverenleri tek bir çatı altında topluyor. İşsizliğin önlenmesine yönelik olarak geliştirilen projeler kapsamında İŞKUR teknolojinin nimetlerinden yararlanarak kurumsal web sitesi üzerinden iş ilanları yayınlamayı tercih ediyor.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan ekonomik önlemler neticesinde işverenlerin 3 ay boyunca işçilerini işten çıkarmalarına yasak getirildi. Mevcut işsizlik oranı artışını önlemek için yapılan bu hamleyle birlikte İŞKUR'un e-şubesi aracılığıyla dönemsel olarak iş ilanları yayınlanıyor. Her kriter, eğitim durumu, sektör ve meslek için yayınlanan iş ilanlarına vatandaşlar kolayca başvurabiliyorlar. Peki İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, İŞKUR ilanlarına dair merak edilen detaylar...
İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden iş ilanları görüntülenebilir ve üyelik işlemi sırasında girilen öz geçmiş bilgileriyle detayları incelenen ilanlara başvuru yapılabilir.
İŞKUR'un kurumsal web sitesi üzerinden yayınlanan güncel iş ilanlarını görüntülemek için kişilerin mutlaka iş arayan kaydı oluşturması gerekir. İş arayan kaydı İŞKUR şubeleri ve web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilir.
İş arayan kaydı ile sisteme giriş yapıldıktan sonra güncel iş ilanlarının yayınladığı sayfaya erişim sağlanır.
Güncel iş ilanları sayfasından filtreleme özelliklerini kullanarak pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adı bilgileri eklenebilir. Aynı zamanda daha spesifik bir arama yapmak için çalışma yeri, ülke, il ve ilçe boşlukları da doldurulur.
Daha önceden yayınlanan bir ilanı aramak için ise; ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin eklenmesi daha yararlı olacaktır.
Son adımda ise meslek, iş yeri türü, engel durumu, vardiya ve iş yeri unvanı gibi daha özel bilgilerin girilmesi şarttır.
Bütün boşluklar doldurulduktan sonra sayfanın alt kısmında bulunan "ara" sekmesine basarak sonuç sayfasına erişim sağlanabilir.
Güncel olarak yayınlanan İŞKUR iş ilanlarının kendilerine özel kriterleri olduğunu belirtmek gerekir. Her ilanın görüntülenen detay sayfasında aranılan şartlara ilişkin bilgiler yer alır. İlanların açıklama kısmında yer alan özel şartların yanı sıra İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak için vatandaşların uygun olması gereken genel şartlar belirlenmiştir.
Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurması gerekir.
İlan detaylarında belirlenen deneyim ve tecrübe kriterlerini taşınması şarttır.
Başvuruda belirtilen ikamet adresine uygun olarak belirlenen il ve ilçelerde kişilerin yaşaması istenir.
İlanda belirtilen eğitim şartları ve düzeyine sahip olunması istenir.
Kamu kurumuna dair ilanlarda ise kamu haklarından mahrum olmamak gerekir.
İŞKUR'un e-şubesi üzerinden yayınlanan ilan sayfasında iş arayan kişi dilediği ilanın üzerine tıklayarak detaylarını görüntüleyebilir. Detayların yer aldığı sayfanın alt kısmında bulunan "başvur" butonuna basılarak ilana başvurular iletilir. Başvuru sırasında kişilerin üyelik sırasında doldurduğu öz geçmiş bilgileri işverene iletilir.
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