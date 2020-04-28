İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5 bin TL maaşlı ilanlara başvurmak için...

Özellikle üniversite mezunu işsizlerin sayısında artış can sıkıcı bir noktaya ulaşırken vatandaşlar iş arama sürecinde ümitsizliğe düşmeye başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ülkemizde istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik plan projeleri ile iş arayan ve işverenleri tek bir çatı altında topluyor. İşsizliğin önlenmesine yönelik olarak geliştirilen projeler kapsamında İŞKUR teknolojinin nimetlerinden yararlanarak kurumsal web sitesi üzerinden iş ilanları yayınlamayı tercih ediyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan ekonomik önlemler neticesinde işverenlerin 3 ay boyunca işçilerini işten çıkarmalarına yasak getirildi. Mevcut işsizlik oranı artışını önlemek için yapılan bu hamleyle birlikte İŞKUR'un e-şubesi aracılığıyla dönemsel olarak iş ilanları yayınlanıyor. Her kriter, eğitim durumu, sektör ve meslek için yayınlanan iş ilanlarına vatandaşlar kolayca başvurabiliyorlar. Peki İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, İŞKUR ilanlarına dair merak edilen detaylar...