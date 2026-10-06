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İŞKUR Gençlik Programı'nda üniversiteliler için yeni dönem

İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni eğitim öğretim yılı başvuruları sürüyor. Üniversite öğrencilerine kampüs içinde çalışma imkanı sunan program kapsamında günlük 1.375 lira, aylık ise 19 bin 250 liraya kadar ödeme yapılabiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı'nda üniversiteliler için yeni dönem
Aleyna Türkmen

Üniversite eğitimine devam ederken çalışmak isteyen öğrenciler için İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni eğitim öğretim yılı başvuruları devam ediyor. Kampüs içerisinde çeşitli işlerde görev alan öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme imkanına da sahip oluyor.

Program kapsamında öğrenciler üniversitelerin kampüs içindeki işleyişine destek verirken aynı zamanda çalışarak para kazanabiliyor. İŞKUR Gençlik Programı ile yaklaşık 1 milyon öğrenciye istihdam sağlanması hedefleniyor. Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında başvurular da başladı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇALIŞMA İMKANI

İŞKUR Gençlik Programı'na aktif olarak eğitim gören üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyor. Programa kabul edilen öğrenciler, kampüs içerisindeki işlerde görev alarak üniversitelerin işleyişine destek oluyor. Böylece eğitimlerine devam ederken belirli günlerde çalışma ve gelir elde etme fırsatı buluyor.

HAFTADA 3 GÜNE KADAR KATILIM SAĞLANABİLİYOR

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler programa haftada 3 günü geçmeyecek şekilde katılım sağlayabiliyor. Program kapsamında günlük ücret 1.375 lira olarak uygulanıyor.

Bir ay içerisinde en fazla 14 gün çalışabilen öğrencilerin alacağı toplam ödeme 19 bin 250 liraya kadar çıkıyor.

İŞKUR Gençlik Programı nda üniversiteliler için yeni dönem 1

10 GÜNLÜK KATILIMDA 13 BİN 750 LİRA ÖDEME

Programa katılım gününe göre öğrencilerin elde edeceği gelir de değişiyor. 10 günlük katılım sağlayan öğrenciler 13 bin 750 lira, 12 günlük katılım sağlayan öğrenciler ise 16 bin 500 lira ödeme alıyor. 14 günlük katılımda ise toplam ödeme 19 bin 250 liraya ulaşıyor.

ÖĞRENCİLER DE PROGRAMI DEĞERLENDİRİYOR

Show TV’de yer alan habere göre programa ilişkin görüşünü paylaşan bir öğrenci, günlük kazançların öğrenciler açısından iyi olduğunu belirtti. Haftanın belirli günlerinde çalışılması ve karşılığında iyi bir tutar alınmasının programı değerlendirilebilir hale getirdiğini ifade eden öğrenci, bu nedenle programa katılmayı düşündüğünü söyledi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı'nda kampüs içi ve dönemsel başvurular, üniversitelerin akademik takvimlerine ve ilgili projelere göre duyuruluyor. Genel olarak akademik yılın başlangıç dönemlerinde, özellikle Ekim-Kasım aylarında yeni başvuru ilanları yayımlanabiliyor.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin başvuruların başlamasıyla birlikte öğrencilerin güncel ve dönemsel ilanları İŞKUR Gençlik Platformu ile İŞKUR e-Şube üzerinden takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı nda üniversiteliler için yeni dönem 2

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR'a kayıtlı bulunması ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Adayların ayrıca yaşlılık veya malullük aylığı almaması şartı aranıyor.

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak gerekiyor.

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak, başvuru tarihi itibarıyla ise aynı Kanun'un 5'inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak şartları bulunuyor.

Bunun yanında adayların hane gelir şartını sağlaması ve İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmaması gerekiyor.

ÖĞRENCİLİK DURUMUNA İLİŞKİN ŞARTLAR

Programa başvuracak kişinin, programı yürüten yüklenici üniversitenin öğrencisi olması gerekiyor. Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencileri programa başvuramıyor. Ayrıca öğrencinin kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmaması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında başvuru yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR öğrenci
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