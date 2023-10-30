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İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 35.000 İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? esube.iskur.gov.tr ekranı

30.10.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar 35.000 beden işçisi alınacağının açıklanmasının ardından hız kazandı. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan iş ilanına yönelik detaylar merak konusu oldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, esube.iskur.gov.tr ekranı İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı...

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 35.000 İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? esube.iskur.gov.tr ekranı

İŞKUR işçi alımı başvurularına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi. Ülkenin 81 ili ve farklı ilçelerinde yapılacak olan Beden İşçisi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İŞKUR 35 bin işçi alımı başvuru şartları ve konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte esube.iskur.gov.tr ekranı İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı ve merak edilenler...

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İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR işçi alımı başvuru şartları ve detayalra 'Açık İş İan Ara' ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Arama kısmında meslek alanına beden işçisi, il kategorisine yaşanılan şehir yazıldığında o ildeki ilanlar çıkmaktadır.

Firma ismi de görüntülenebilmektedir.

İŞKUR işçi alımı başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

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İŞKUR 35.000 BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İŞKUR işkur işçi alımı

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