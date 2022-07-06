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İŞKUR kritik rakamları duyurdu: 6 ayda 740 bine yakın kişi…

06.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ilk altı ayında 739 bin 497 kişinin istihdamına aracılık etti. İşe yerleştirmelerde 125 bin 877 kişiyle ilk sırada yer alan İstanbul'u, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa izledi. Bu dönemde en fazla istihdamına aracılık edilen meslekler, "turizm ve otelcilik elemanı" ile "konfeksiyon işçisi" oldu

İŞKUR kritik rakamları duyurdu: 6 ayda 740 bine yakın kişi…

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Haziran’da 92 bin 623 erkek, 61 bin 414 kadın 154 bin 37 kişiyi işle buluşturdu. Kurum, bu yılın ocak-haziran döneminde 739 bin 497 kişinin istihdamına aracılık etti.

İşe yerleştirmelerde 125 bin 877 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 60 bin 749 kişiyle Ankara, 38 bin 3 kişiyle İzmir, 35 bin 843 kişiyle Kocaeli, 29 bin 704 kişiyle Bursa, 26 bin 323 kişiyle Antalya ve 22 bin 933 kişiyle Muğla izledi.
Yılın ilk altı ayında en fazla istihdamına aracılık edilen meslekler, "turizm ve otelcilik elemanı" ile "konfeksiyon işçisi" oldu.

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KURUMA KAYITLI 236 BİN AÇIK İŞ BULUNUYOR

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı haziranda 3 milyon 568 bin 171, açık iş sayısı ise 236 bin 505 olarak yer aldı. Kurumun Aktif İşgücü Piyasası programları kapsamında geçen ay 2 bin 827 program düzenlendi. 13 bin 917 kişi bu programlardan faydalandı. Bu yılın ilk altı ayında ise 29 bin 267 program düzenlendi. Bu programlardan 114 bin 168 kişi yararlandı.

İŞKUR'un Aktif İşgücü Piyasası Programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 51,7 oranında azaldı.


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