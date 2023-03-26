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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? KPSS şartsız 10 bin 900 kişi alınacak!

26.03.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası araştırılıyor. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri alacaklarını, öte yandan KPSS şartsız 10.900 sürekli işçi istihdam edeceklerini belirtti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? KPSS şartsız 10 bin 900 kişi alınacak!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular için son gün, 27 Mart Pazartesi günü olarak açıklandı. İlan listesinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Temizlik Görevlisi, İnşaat Boyacısı, Elektrikçi, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, silahsız Özel Güvenlik Görevlisi, Klinik Destek Elemanı ile Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi gibi pek çok görev yer alıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İLAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları için ilgilenilen branş ve pozisyona ilişkin bilgiler dikkate alınmalıdır

Adaylar başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmak isteyenler Sağlık Bakanlığı ilan listesindeki bilgileri inceleyebilirler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA KPSS ŞARTSIZ 10 BİN 900 İŞÇİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 42 bin 500 yeni personel istihdamı yapılacağını duyurdu.

İŞKUR ve KPSS ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları ve branş dağılımı merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre KPSS ile 6 bin 069 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Öte yandan bakanlıkta 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları ve branş dağılımına da değinen Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu için adaylar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru süreci 27 Mart Pazartesi günü sona erecek.

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Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

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İŞKUR sağlık bakanlığı işçi alımı sağlık bakanlığı personel alımı

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