İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam fırsatı! Günlük 566 TL verilecek

İŞKUR tarafından işsizleri sevindirecek yeni bir program başlıyor. Haftada üç gün kamuda istihdam olanağı geliyor. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre bir aydır sigortası olmayanlar yararlanacak o programdan önce eğitim alacaklar.

Yeni programa göre eğitimini tamamlayan kişiler haftanın 3 günü kamu kurumlarında çalışabilecekler. O çalışan kişilere ise günlük 566 lira ücret ödenecek. Ancak bu yeni program en fazla 10 ay sürecek.

Eğitimler ise çocuk bakımı, geri dönüşüm, tarımsal üretim gibi farklı konulardan oluşacak. Kurumlarsa kendi çalışanlarının % 30’una kadar kontenjan talep edebilecekler.

Günlük kazanılacak para hakkındaysa tartışmalar şimdiden başladı. Show Haber mikrofonuna konuşan vatandaşlardan bazıları “Limon satsa daha fazla kazanır zaten. 566 liraya kimsenin çalışacağını düşünmüyorum” derken bazıları ise “En azından hani boş durmaktansa cüzi bir miktarda da olsa bir ücret almak iyi olur” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda hayata geçmesi beklenen program ile işsizlerin çalışma disiplini ile tanıştırılması ve istihdama kazandırılması hedefleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır