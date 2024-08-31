FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam fırsatı! Günlük 566 TL verilecek

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam fırsatı! Günlük 566 TL verilecek

31.08.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda işsizlere yönelik olarak yeni bir işgücü uyum programı başlatılıyor. Eğitimini tamamlayan kişiler haftanın 3 günü, toplam 22 buçuk saat kamu kurumlarında çalışacak. Günlük cep harçlığı olarak 566 TL verilecek. Eğer bir aydır işsizseniz bu habere dikkat! 10 aylığına kamu kurumlarında çalışıp para kazanabilirsiniz... İşte İŞKUR’un o yeni programının detayları...

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam fırsatı! Günlük 566 TL verilecek

İŞKUR tarafından işsizleri sevindirecek yeni bir program başlıyor. Haftada üç gün kamuda istihdam olanağı geliyor. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre bir aydır sigortası olmayanlar yararlanacak o programdan önce eğitim alacaklar.

Yeni programa göre eğitimini tamamlayan kişiler haftanın 3 günü kamu kurumlarında çalışabilecekler. O çalışan kişilere ise günlük 566 lira ücret ödenecek. Ancak bu yeni program en fazla 10 ay sürecek.

Eğitimler ise çocuk bakımı, geri dönüşüm, tarımsal üretim gibi farklı konulardan oluşacak. Kurumlarsa kendi çalışanlarının % 30’una kadar kontenjan talep edebilecekler.

Günlük kazanılacak para hakkındaysa tartışmalar şimdiden başladı. Show Haber mikrofonuna konuşan vatandaşlardan bazıları “Limon satsa daha fazla kazanır zaten. 566 liraya kimsenin çalışacağını düşünmüyorum” derken bazıları ise “En azından hani boş durmaktansa cüzi bir miktarda da olsa bir ücret almak iyi olur” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda hayata geçmesi beklenen program ile işsizlerin çalışma disiplini ile tanıştırılması ve istihdama kazandırılması hedefleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR işsizlik istihdam haberler kamu
En Çok Okunan Haberler
Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

Uzman isim canlı yayında hesapladı! Altın için tarih verdi… Her şey değişebilir

Uzman isim canlı yayında hesapladı! Altın için tarih verdi… Her şey değişebilir

Emeklilik sistemi değişiyor! AK Parti'den yeni açıklama geldi

Emeklilik sistemi değişiyor! AK Parti'den yeni açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.