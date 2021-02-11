İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım şartları! Ticaret Bakanlığı iş başvurusu yapma!

Son dakika Ticaret Bakanlığı kadrosunda görevlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 kişilik kadro ilanı yayımladı. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak ve şahsen, e-mail ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi
Kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılan alımlarda silahlı güvenlik görevlisi alımı şartları merak konusu oldu. Sonuçların noter kurası ile gerçekleştirileceği alımlarda sözlü sınav hakkı kazanan adaylardan, sınav sonucunda başarılı olanlar istihdam edilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda güvenlik görevlisi alımları hangi şehirde olacağı merak ediliyor. Aynı şekilde beden işçisi alım şartları ve gerekli evraklar vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Başvurular 15 Şubat itibari ile İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Noter kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili detaylar Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte **Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım tarihleri ve başvuru koşulları...
Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımları İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır ve Ağrı için olacak.
Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Beden İşçisi alımları ise; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay ve Antalya için olacak.
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a.Türk Vatandaşı olmak,
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf
olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak,
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış
olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almıyor olmak şartları aranır.
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:
En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik
(silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için
yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici
Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış
mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu
bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18
inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik
görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
En az ortaöğretim mezunu olmak
Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına
uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak
suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek
adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr
adresinde ilan edilecektir.
Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar
asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile
ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının
www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat
yerine geçecektir.
COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir
aday alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından
duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.
İlan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi
tutulacaktır.
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim
edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri
Ticaret Bakanlığı internet adresinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek
olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde
duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin
adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
Ticaret Bakanlığı'nın sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Başvurular sadece internet üzerinden alınacak ve şahsen, e-mail ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvuruda gerekli koşulları sağlayan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde üzerinden yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden başvuruda bulunması gerekir. İŞKUR kaydı olmayan kişilerin en yakın İŞKUR şube müdürlüklerine giderek kayıt yapması ya da online olarak kayıt oluşturması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt başvuru için kimlik belgesi bilgileri ve T.C. kimlik numarası ile şahsen başvuruda bulunmak önemlidir.
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