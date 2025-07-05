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Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

Bu sabah yapılan şafak baskınlarında çok dikkat çeken bir isim de gözaltına alındı! İş insanı Hayrettin Mermer, Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları sonrasında yapılan operasyonda gözaltına alındı. Hayrettin Mermer aynı zamanda Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu Anahtar Parti'nin de kurucu üyeleri arasında...

Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

Bugünkü yolsuzluk soruşturması kaspamında şafak operasyonuyla gözaltına alınan isimler arasında yer alan Hayrettin Mermer'in Anahtar Parti'nin kurucu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında 1

Türkiye bu sabaha yeni bir yolsuzluk operasyonuyla uyandı! Hem Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hem Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek hem de Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Bu gözaltılar arasında dikkat çeken bir isim daha var…

Sabah saatlerindeki operasyonla gözaltına alınan isimler arasında Anahtar Parti kurucu üyesi olan Hayrettin Mermer isimli iş insanı da var.

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti’nin de kurucu üyeleri arasında yer alan Hayrettin Mermer’in ifadesi alınacak.

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Yolsuzluk Sivasspor rüşvet
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