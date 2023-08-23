İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP 2023 başvuru şartları ne?

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı okullarda görev almak isteyenler için, Toplum Yararına Programı (TYP) sayesinde binlerce personel alımı gerçekleşecek. Başvurular İŞKUR ekranı üzerinden yapılacak. Peki, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB bünyesine alınacak destek personeline ilişkin ilan yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İŞKUR şubesinden başvuru yapılabiliyor.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.



