FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP 2023 başvuru şartları ne?

İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP 2023 başvuru şartları ne?

23.08.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TYP programı kapsamında okullara çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru tarihleri merak edildi. Peki, İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP 2023 başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar...

İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP 2023 başvuru şartları ne?

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı okullarda görev almak isteyenler için, Toplum Yararına Programı (TYP) sayesinde binlerce personel alımı gerçekleşecek. Başvurular İŞKUR ekranı üzerinden yapılacak. Peki, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB bünyesine alınacak destek personeline ilişkin ilan yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İŞKUR şubesinden başvuru yapılabiliyor.

okul temizlik görevlisi 1

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.

okul temizlik görevlisi 2

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den petrol için kritik adım! Türkiye'den petrol için kritik adım!
Saatlik ücretleri 2 bin TL! Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar...Saatlik ücretleri 2 bin TL! Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar...
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR okul temizlik başvuruları typ typ alımları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Sosyal medyayı ikiye böldü

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.