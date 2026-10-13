İŞKUR yeni dönem başvuruları başlıyor: 19 bin 250 TL ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili de konuştu.

Toplantıda ele alınan konulardan birinin de geçen yıl hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı olduğunu belirten Erdoğan, gençlerin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, bu amaçla başlattıkları İŞKUR Gençlik Programı'na gençlerin de çok yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

"AYDA 14 GÜN KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZ 19 BİN 250 LİRAYA KADAR DESTEK ALABİLECEK"

Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısının 220 bine yaklaştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek."

Ayrıca gençlerin sigorta primlerini devletin karşılayacağını dile getiren Erdoğan, ilaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacağını söyledi.

"Gençliğin üretim çağı, yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." diyen Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, gençlerin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimizi ne marjinal yapıların ne terör örgütlerinin ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İÇİN YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek. (İHA/AA)

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır