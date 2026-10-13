FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İŞKUR yeni dönem başvuruları başlıyor: 19 bin 250 TL ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili "Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi.

İŞKUR yeni dönem başvuruları başlıyor: 19 bin 250 TL ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili de konuştu.

Toplantıda ele alınan konulardan birinin de geçen yıl hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı olduğunu belirten Erdoğan, gençlerin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, bu amaçla başlattıkları İŞKUR Gençlik Programı'na gençlerin de çok yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

İŞKUR yeni dönem başvuruları başlıyor: 19 bin 250 TL ödenecek 1

"AYDA 14 GÜN KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZ 19 BİN 250 LİRAYA KADAR DESTEK ALABİLECEK"

Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısının 220 bine yaklaştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek."

Ayrıca gençlerin sigorta primlerini devletin karşılayacağını dile getiren Erdoğan, ilaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacağını söyledi.

"Gençliğin üretim çağı, yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." diyen Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, gençlerin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimizi ne marjinal yapıların ne terör örgütlerinin ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İŞKUR yeni dönem başvuruları başlıyor: 19 bin 250 TL ödenecek 2

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İÇİN YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek. (İHA/AA)

İŞKUR yeni dönem başvuruları başlıyor: 19 bin 250 TL ödenecek 3

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IMF Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladıIMF Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
Bir ilde toplu taşımaya zam: Yeni ücret tarifesi belli olduBir ilde toplu taşımaya zam: Yeni ücret tarifesi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Recep Tayyip Erdoğan öğrenci gelir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Köyde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Köyde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Sidiki Cherif'ten rüya performans! Premier Lig'de hesabı açtı

Sidiki Cherif'ten rüya performans! Premier Lig'de hesabı açtı

Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.