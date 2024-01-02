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İslam Memiş 2024’ün ilk tüyosunu verdi! Gram altını olanlar o tarihi beklesin… Altın fiyatları için tahmin: “Adım adım belirginleşir”

02.01.2024 12:53 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem gününde yükselmeye devam ediyor. 2024’e hızlı başlayan pisayalar yatırımcının aklına tek bir soru getirdi. Gram altın fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanlar hem ons altın hem de gram altın için yükseliş beklentilerini dile getiriyor. Peki altının gram fiyatı için rakam ne? İslam Memiş o tarihi işaret etti, “Adım adım belirginleşir” dedi.

İslam Memiş 2024’ün ilk tüyosunu verdi! Gram altını olanlar o tarihi beklesin… Altın fiyatları için tahmin: “Adım adım belirginleşir”

Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından 1981 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor. Ons altın da şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 75 dolar seviyesinde dengelendi.

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ORTA DOĞU YENİDEN SAHNEDE

Analistler, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerin yılın ilk işlem gününde varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklardan altın talebini desteklediğini ifade etti.

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FED FAİZ KARARI İÇİN İPUÇLARI ARANIYOR

Öte yandan, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.
Önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bu yıl faiz indirimlerinin, ne zaman ve ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin yapılacağı öngörülüyor.

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“HER AN HAREKETLENME OLABİLİR”

Peki altında yön ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Ekonomist Doç. Dr. Murat Turgut, Fed faiz artırımında sona yaklaşılmasının altını desteklediğini ve bunun etkilerinin devam ettiğini dile getirdi. “Özellikle dolar endeksinin son dönemde çok gerilediğini, altın ve emtia fiyatlarının da yükseldiğini, bunun da bir tepkisinin gelebileceğini hesaba katmamız lazım” ifadelerini kullanan uzman isim, “Özetle altın son bir ayda özellikle Fed faiz kararından sonra dünya piyasalarında cazip hale geldi. Türkiye’de de dolar kurundaki ufak hareketler altına destek veriyor. Dolar endeksinde her an bi yukarı hareketlenme olabilir” yorumunu yaptı.

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“SALDIRILAR VAR AMA PİYASA AKIŞINI BOZMAZ”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise ons altın ve gram altın için beklentilerini paylaştı. “Önümüzdeki haftadan itibaren, muhtemelen 15 Ocak civarında, 2024'ün fiyatları adım adım belirginleşir. Şu anda jeopolitik gerilimleri artırabilecek bazı küçük saldırılar ve diğer haberler var, ancak piyasayı bozabilecek herhangi bir haber akışı görmüyoruz” diyen uzman isim, “Altın ons başına 2053 dolar seviyesindeydi ve geçen hafta 2070 dolara kadar yükseldi. Burada kar satışı, bir düzeltme bekliyoruz, 2.002 dolara kadar bir düşüş olabilir, 2.020 dolar seviyesinin altına bir sarkma gram altın yatırımcıları için fırsatlar sağlayacaktır."

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İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

2023'ün son günleri için "Yıl bitti ve daha fazla fırsat yok" diyen Memiş, yorumlarına şöyle devam etti:

'Gram altın şu anda 2 bin lira seviyesinde, geçen hafta 2011 liraya yükseldi. Gram altının 2011 liraya yükselmesi bizim gözümüzde bir fırsattır" Bunu zaten zamanında değerlendiren değerlendirmişti. Şimdi ons altını takip ediyoruz. Ons altında ne zaman 20 dolarlık bir düşüş olsa altının 1.980 liraya kadar düşmesine neden oluyor. 2.000 lira seviyesinin altında bir rakam alım fırsatı yaratmaya devam edecektir. Yükseliş trendi 2024 yılında da devam ederek 2.500-2.700 ve 3.000 lira seviyelerini hedefleyecektir. Elinde altını olanlar bir kez daha beklemeli. Satmak için acele etmeyin."


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