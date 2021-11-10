İslam Memiş'ten altın yatırımcısına önemli uyarı

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 577 liraya ulaştı.Piyasalarda spot altın 1821 dolara kadar çıkarak 7 Eylül’den bu yana görülen en yüksek seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken açıklamalar geldi. İslam Memiş, açıklamalarında , "İhtiyaç olamadan altın satmayacaksın, ihtiyaç olmadan dolar, gümüş satmayacaksın. Yükseldi diye mal satmam" ifadelerini paylaştı.

"MERKEZ BANKASININ KARARI ÖNEMLİ"

Memiş altın fiyatlarında Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısında alınacak kararın büyük bir rol oynayacağına dikkat çekti. İslam Memiş ''Merkez Bankası kararı sonrası dolar nereye altın oraya durumu ortaya çıkacak'' dedi.

PİYASALARDA ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, veri öncesinde yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Fed'in para politikalarında normalleşme kapsamında ilk adımı atmasının ardından, yatırımcıların faiz artırımı konusunda izlenecek yola dair ipuçlarına odaklandığını aktaran analistler, bu anlamda enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de güçlü olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Merkez Bankasının dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.



