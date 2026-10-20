İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş, piyasalarda faiz indirimi ihtimalinin fiyatlandığını aktardı ancak kendi öngörüsünün farklı olduğunu dile getirdi. Memiş, Merkez Bankasının bu toplantıda faiz indirimini pas geçebileceğini söyledi.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul 100 endeksinin 11.789 puan seviyesinde bulunduğunu ve yaklaşık yüzde 3 yükseldiğini belirten Memiş, söz konusu hareketi bir tepki yükselişi olarak değerlendirdi. Endekste mevcut durumda teknik açıdan net bir yön belirlemenin zor olduğunu kaydeden Memiş, 11.200-12.200 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin, ilgili komisyonun çalışmalarını sürdürmesinin ve ödemelerin devam etmesinin borsa üzerinde etkili olabileceğini belirten Memiş, endeksin bir süre daha geniş bant aralığında hareket etmesini beklediğini söyledi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

Dolar kurunun 49,57 lira seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, yukarı yönlü hareketin sürdüğünü ifade etti. Doların ay sonuna kadar psikolojik eşik olarak görülen 50 liraya ulaşıp ulaşmayacağının izlenmesi gerektiğini söyleyen Memiş, yıl sonu beklentisini 52 lira olarak korudu.

Euro/dolar paritesinin yönünü belirlemesinde gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının etkili olabileceğini ifade eden Memiş, Fed’in faiz artırması ya da mevcut seviyeyi korumasının paritede yeni bir eğilim oluşturabileceğini dile getirdi.

Euro/TL kurunun ise geçen hafta paritedeki sert düşüşün etkisiyle 55 liranın altına sarktığını, sonrasında 55,80 lira seviyesine geldiğini belirten Memiş, TL bazında düşüş beklemediğini söyledi. Uzman, yıl sonu için 60-62 lira bandındaki beklentisini korudu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE "2026 MİKTAR ARTIRMA YILI" VURGUSU

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.140 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, fiyatın 4.100-4.200 dolar bandında sıkıştığını ifade etti. Yüksek ABD tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Memiş, gelecek haftaki Fed kararının da piyasaların yönü açısından önemli olduğunu söyledi.

Buna rağmen orta ve uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirten Memiş, 2026 yılı içerisinde düşük maliyetle alım yapmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsatların oluşabileceğini savundu. Memiş, ons altında 4.300 dolar seviyesini önemli bir direnç noktası olarak takip ettiğini açıkladı.

Gram altının Kapalıçarşı piyasasında 6.612 lira civarında bulunduğunu belirten Memiş, fiyatın 6.580-6.680 lira bandında dalgalandığını, 6.800 liranın ise direnç seviyesi olarak izlenebileceğini söyledi. TL bazında yükseliş beklentisini koruduğunu ifade eden uzman, uzun vadeli yatırımcıların fiziki altın alımlarına devam ettiğini dile getirdi.

Gümüş fiyatlarında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons gümüşün 58 dolar seviyesine yükseldiğini ve kısa vadede 57-62 dolar bandının takip edilebileceğini belirtti. Altın-gümüş rasyosunun önce 74 seviyesine kadar çıktığını, ardından gerileyerek yaklaşık 71 seviyesine geldiğini aktaran Memiş, rasyo için 68-72 bandını izlediğini söyledi.



Memiş, 2026 yılını altın ve gümüşte miktarı artırmaya odaklanılan bir dönem olarak gördüğünü belirterek uzun vadeli yatırımcıların 2027 ve 2028 yıllarına hazırlık yapabileceğini savundu. Bu yaklaşımda fiyat hareketlerinden ziyade eldeki varlık miktarını artırmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Memiş, gümüşün bu yılın şampiyonu olmayabileceğini ancak uzun vadeli yatırımcıların gelecek yıllara hazırlanırken mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini düşündüğünü söyledi.