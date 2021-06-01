İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!

Altın fiyatları, enflasyon endişeleriyle birlikte 1.910 doların üzerine çıkarken altın yatırımcıları cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının aynı anda yükselmesiyle bu haftaya tüm zamanların zirvesine yakın 526 TL civarında başladı. Pazartesi günü dolar/TL’deki gerilemeyle birlikte 520 TL civarına kadar gerileyen gram altın, salı günü 521 TL seviyesinde bulunuyor. Altının nasıl bir yön izleyeceğine dair öngörülerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, altının 560 lirayı görebileceğini belirtti ve Haziran ayına dikkat çekti.

İşte Memiş'in açıklamaları:

560 LİRAYI GÖREBİLİR

Ben bu seviyelerden alımı sağlıklı görmüyorum. Tercihtir ama 400-450 seviyeler varken... Mayıs-Haziran'a dikkat çekmiştim ki bu aylarda yükseliş bekliyordum.

Bu zirve seviyeler değil. Haziran ayında 535 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir. Yıllık bazda da daha yüksek seviyeler görebileceğimizi tahmin ediyorum.