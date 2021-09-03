İstanbul'da ekmeğe gizli zam!

İstanbul'da fiyatı 2 lira olan ekmeğe gizli zam yapılarak 2,5 liradan satıldığı ve yüzde 25 zam geldiği belirtildi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada zam iddialarıyla ilgili, "Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde gerek un fiyatlarının yükselmesi, elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat oluşacak" demişti.

EKMEĞE GİZLİ ZAM

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'da 2 TL'ye satılan ekmeğe henüz resmi bir karar olmamasına rağmen bazı fırınlar yüzde 25 zam yaparak 2.5 TL'ye satmaya başladı. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, zam beklediklerini, maliyetlerin son 1 yılda yüzde 35-40 arttığını ve fırıncının ne yapacağını şaşırdığını belirtti. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 8 Ağustos'ta zam taleplerini İTO yönetimine ilettiklerini ancak henüz bir kararın çıkmadığını söyledi.

ÇETİN: HAMMADDE FİYATI ARTTI

İstanbul'da ekmeğe zam geleceği iddialarıyla ilgili İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

Çetin, "Mayıs ayından itibaren un fiyatlarına hat safhada zam geldi. Bu zamlardan tabi ki fırıncı esnafı etkileniyor. Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde ister istemez gerek un fiyatlarının yükselmesi, gerek genel girdilerimizin, elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilir" dedi.



