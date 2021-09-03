FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da ekmeğe gizli zam!

İstanbul'da ekmeğe gizli zam!

03.09.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz resmi bir karar alınmamasına rağmen İstanbul'da bazı fırıncıların ekmeğe gizli zam yaptığı iddia edildi. Fırıncılar 2 lira olan ekmeği 2,5 liraya satmaya başladı. Öte yandan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada zam iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, un fiyatlarının eski seviyelere tekrar getirilmesini talep etmişti.

İstanbul'da ekmeğe gizli zam!

İstanbul'da fiyatı 2 lira olan ekmeğe gizli zam yapılarak 2,5 liradan satıldığı ve yüzde 25 zam geldiği belirtildi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada zam iddialarıyla ilgili, "Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde gerek un fiyatlarının yükselmesi, elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat oluşacak" demişti.

EKMEĞE GİZLİ ZAM

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'da 2 TL'ye satılan ekmeğe henüz resmi bir karar olmamasına rağmen bazı fırınlar yüzde 25 zam yaparak 2.5 TL'ye satmaya başladı. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, zam beklediklerini, maliyetlerin son 1 yılda yüzde 35-40 arttığını ve fırıncının ne yapacağını şaşırdığını belirtti. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 8 Ağustos'ta zam taleplerini İTO yönetimine ilettiklerini ancak henüz bir kararın çıkmadığını söyledi.

İSKİ'den olağanüstü zam toplantısı!İSKİ'den olağanüstü zam toplantısı!

ÇETİN: HAMMADDE FİYATI ARTTI

İstanbul'da ekmeğe zam geleceği iddialarıyla ilgili İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

Çetin, "Mayıs ayından itibaren un fiyatlarına hat safhada zam geldi. Bu zamlardan tabi ki fırıncı esnafı etkileniyor. Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde ister istemez gerek un fiyatlarının yükselmesi, gerek genel girdilerimizin, elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilir" dedi.

Doğal gazda mesken tarifesi sabit, sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zamDoğal gazda mesken tarifesi sabit, sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bölgenin akıllısı sen misin, burada yetişmez" dediler"Bölgenin akıllısı sen misin, burada yetişmez" dediler
PARTNERKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken olduKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu
Altın fiyatları yükselişte!Altın fiyatları yükselişte!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Doğal gaza yüzde 15 zam

Doğal gaza yüzde 15 zam

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Türkiye'de az bulunan bir ürün! Sipariş yağıyor

Türkiye'de az bulunan bir ürün! Sipariş yağıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gıda devi satışa çıkıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.